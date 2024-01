ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Hétfőtől a külföldi turisták csak belépődíj ellenében léphetnek be az isztambuli Hagia Sophia nagymecsetbe. A 2020-ban mecsetté nyilvánított pompás épület bejáratánál ezentúl külön sorba kell állniuk a külföldi látogatóknak, illetve azoknak, akik imádkozni mennek. A török kulturális és idegenforgalmi minisztérium közlése szerint a belépődíj 25 euró (9500 forint).

A Hagia Sophia eredetileg bizánci építésű ortodox bazilika volt, majd Konstantinápoly oszmán kézre kerülése után mecsetként használták 1934-ig. Azt követően – a Török Köztársaság alapítójának, Musztafa Kemal Atatürknek az utasítására – múzeummá alakították, 2020 nyarán pedig Recep Tayyip Erdogan török elnök elrendelte az épület nagymecsetté nyilvánítását.

A belépődíjat minden előzetes hírverés nélkül, váratlanul vezették be hétfőn. Az AFP úgy tudja, hogy a külföldi állampolgárságú muszlim zarándokok is kötelesek belépődíjat fizetni.

Az utóbbi években a turisták a muszlim hívekkel együtt léphettek be a mecset belső terébe. Míg a hívek továbbra is a korábbi bejáratokat használhatják, a látogatók mostantól egy galériáról csodálhatják meg az épületet. Az új intézkedések értelmében ezentúl idegenvezetők sem kísérhetnek be csoportokat, ehelyett fülhallgatókat vehetnek igénybe az érdeklődők.

Mehmet Nuri Ersoy kulturális miniszter azt mondta: a Hagia Sophia nagymecset célja mindenekelőtt az, hogy helyet adjon az imádkozásnak. A turisták pedig elkerülhetetlenül zajosak, és akaratukon kívül is megzavarják a hívek imáját és nyugalmát.