Sanghajban egy helyi férfi igencsak alternatív lakhatást választott magának az elszabaduló albérletárak idején: beköltözött az egyik helyi bevásárlóközpontba, és szó szerint ő lett a pláza fantomja.

A bujkálást olyan professzionálisan űzte, hogy fél éven át tulajdonképpen nem fülelték le.

A férfi a hat hónap alatt olyan komfortosan bekuckózott a plázában, hogy még egy sátra, egy íróasztala és egy ergonomikus széke is volt, mindezek egy lépcső alatt.

Ez idő alatt az egyik biztonsági őr ugyan lebuktatta, megesett a szíve a sanghaji bujkálón, aki azt mondta neki, hogy csak egy olyan helyet keresett, ahol zavartalanul tanulhat.

A férfi végül október 30-án bukott le a biztonsági őrök előtt a plázában, akik le is tartóztatták.

A young man has been found living under the hidden stairs of a shopping mall in #Shanghai for over half a year without anyone knowing. A ergonomic chair, a tent, a table and a computer - he cleaned up the small place and even used an inverter to generate electricity. pic.twitter.com/WF6ZX7SEGe