Egy szakértői rangsor szerint ismét Bern bizonyult Európa legélhetőbb városának. Az ECA International mobilitási tanácsadó cég világszerte több mint 500 helyszínt értékelt ki, hogy megállapítsák, hol érzik magunkat leginkább otthon azok, akik külföldre szakadtak.

Ennek alapján a svájci város a legvonzóbb, az indoklás szerint a kiváló létesítményei, a minimális légszennyezettség, valamint az alacsony bűnözési ráta miatt. A tíz legélhetőbb város toplistáját egyébként holland, skandináv és további svájci városok adják.

Néhány város azonban az elmúlt évekhez képest a megfizethető lakások hiánya miatt hátrébb csúszott a rangsorban: ilyen sorsra jutott a korábban első helyezett Koppenhága is, amely most az ötödik helyezést érte el – írja az Euronews.

Szintén a lakhatási nehézségek miatt esett vissza Dublin is: az ír főváros a 2023-as listán csak a 11. helyet érte el.

Ugyanezen probléma miatt tíz évvel ezelőtthöz képest kiesett a top 10-ből Düsseldorf és Luxembourg is, előbbi esetében a megnövekedett társadalmi és politikai feszültségek is negatívan hatottak, ami a Németországban megnövekedett terrorfenyegetéseknek tudható be az ECA magyarázata szerint.

A rangsor számos, az élhetőséggel kapcsolatos tényezőn nyugszik, köztük olyan, a külföldiek számára fontos tényezőkön, mint a közösséghez való hozzáférés, továbbá a szabadidős és rekreációs lehetőségek.