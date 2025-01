Az egekbe szökött a VPN-ek iránti kereslet Floridában, miután egy új törvény miatt a világ legnagyobb pornómegosztó oldala, a Pornhub kivonult az államból. A VpnMentor szerint mintegy 1150 százalékkal nőtt meg az érdeklődés a VPN-ek iránt, néhány órával azt követően az új törvény életbe lépett.

A Google Trends bár pontos értéket nem ad, a VPN kifejezésre való keresés újév napján elérte a 100-as értéket, ami egy kifejezés népszerűségének csúcsát jelenti. Ez jelentős növekedés az előző napi 58-as értékhez képest. Az érdeklődés még hétfőn is nagy volt, 82-es értéken állt.

Az úgynevezett HB3 törvény előírja, hogy egy felhasználó csak akkor nézhet pornográf tartalmakat, ha az egy harmadik féllel, a személyi igazolványukkal vagy a jogosítványukkal igazolják életkorukat. Ha a jogszabálynak az explicit tartalmakat kínáló platformok nem tesznek eleget, akkor jogsértésként 50 ezer dollárig terjedő pénzbírsággal sújthatók – írja a Business Insider.

Mi az a VPN? A VPN-ek úgynevezett privát átjátszók, melyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy böngészés közben elrejtsék az IP-címüket és a tartózkodási helyüket a kiszolgálótól úgy, hogy az internetkapcsolatukat egy távoli VPN-kiszolgálón keresztül irányítják. Ez lehetővé teszi számukra, hogy amennyiben egy adott területen egy webhasználat elérése tiltva van, akkor ezt megkerüljék.

Nem Florida az egyetlen amerikai állam, ahol hasonló korhatári szabályozást vezettek be, hasonló törvény lépett életbe Oklahomában, Idahoban és Észak-Karolinában is. Tavaly a Pornhub Texasból is kivonult, tiltakozásul a korhatár-ellenőrzési követelmények bevezetésére irányuló, jogilag vitatott intézkedések miatt.

A Proton VPN-szolgáltató pénteki közlése szerint masszívan megugrott a regisztrációk száma az Egyesült Államokban. A vállalat közleményében azt írta, általában az olyan országokban fordulnak elő ilyen kiugrások, ahol az internet korlátozásával szembesülnek. Ám az anomáliát a Proton később téves riasztásnak minősítette, és leszögezte, hogy a kiugrás a pornó eredménye volt.

A Pornhub már 17 amerikai államban volt kénytelen blokkolni a tartalmaihoz való hozzáférést a kötelező korhatár-igazolási rendelkezések miatt. Az Aylo, a Pornhub anyavállalata egy közleményben azt írta, minden olyan szabályozás, amely felnőtt oldalak százezreit kötelezi arra, hogy jelentős mennyiségű, rendkívül érzékeny személyes adatot gyűjtsenek, veszélyezteti a felhasználók biztonságát.

Ráadásul már emellett is épp elég gond van a pornómegosztó háza táján, korábban ugyanis többen beperelték a weboldalt, mivel az oldal tele volt szexuális erőszakról, gyermekpornóról és rejtett kamerák felvételeiről, beleegyezés nélkül készített videókkal.