Találkozott Vlagyimir Putyinnal a Kremlben. Milyen érzés tárgyalni egy olyan emberrel, aki 6500 nukleáris robbanófej felett rendelkezik?

– tette fel a kérdést a repülőn a Moszkvát elhagyó Orbán Viktornak a svájci Weltwoche főszerkesztője.

Roger Köppel, Moszkvából Azerbajdzsánba, vagyis a Türk Államok tanácskozására vezető úton kérdezte a miniszterelnököt egy videóinterjúban.

Különleges

– válaszolta Orbán az újságírónak, majd arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin nemcsak a robbanófejek fellett, hanem a népesség és az óriási természeti erőforrások felett is rendelkezik, egy valódi birodalmat ural.

Az Index összefoglalója szerint Köppel később azt is felvetette, hogy Orbánt sokan kritizálják amiatt, hogy túl barátságos az oroszokkal.

Elsősorban a magyarok és a béke barátja vagyok […]. Azért tárgyaltam Putyinnal, mert a legrövidebb és leggyorsabb megoldás ahhoz, hogy lezárjuk a háborút és békét hozzunk létre

– válaszolta a kormányfő.

Orbán ezután arról beszélt, hogy a találkozót teljes titokban készítették elő, rögtön a Zelenszkij-találkozó után. Arra a kérdésre, hogy az autóúton kezdte-e el szervezni, azt mondta: „Nem, küldtem egy titkosított üzenetet a külügyminiszternek, hogy kezdjen el szervezni valamit. Mert tudja, a kommunikációs eszközöket teljes mértékben megfigyeli a többi nagyfiú, és próbáltam a szőnyeg alatt tartani ezt, amíg csak lehet.” Az Index kommentárja szerint elképzelhető, hogy nem véletlenül telefonált Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel a kijevi látogatás idején.

Orbán Viktor ezután azt is megosztotta, hogy szerinte mégis miként szivárgott ki a találkozó híre.

Rájöttek, hogy van egy bérelt repülőgép, egy magyar katonai gép, amely engedélyt kért ahhoz, hogy átrepüljön Lengyelország felett. Ez volt a pont, amikor kiszivárgott.

De addig teljesen irányítás alatt tartottuk.

Orbán beszélt arról is, hogy „hasonlóan meglepő találkozásokra” kerülhet sor a jövő héten is. Ezt az "övbecsatolós" meglepetést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megelőlegezte.

Öveket becsatolni, Szijjártó valamit belengetett a következő hétre Zelenszkij és Putyin után mi lehet a következő lépés? >>>

Hogy kikkel és milyen kontextusban, azt nem fejtette ki, de ezt követően az uniós ügyekről kezdett el beszélni, így egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy az új EU-s pártcsaládjukhoz lesznek köthetők ezek a találkozók.

Elmondása szerint Putyin részletes választ adott kérdéseire, de arra a felvetésére, hogy lehet-e a béketárgyalások előtt fegyverszünetet kötni az orosz elnök azt mondta: „Nem túl optimista ezzel kapcsolatban.” Orbán ezután arra kérte Putyint, hogy azért fontolja meg a fegyverszünet lehetőségét.

A miniszterelnök, aki az interjúban száz százalékig racionális embernek nevezte Putyint és hozzátette: azt is megtudta, hogy az oroszoknak van konkrét tervük a háború utáni rendezésre, az orosz–EU-kapcsolatokra. „Erről még túl korai beszélni, de bárkivel hajlandók tárgyalni erről” – fűzte hozzá.