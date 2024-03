Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Donald Trump korábbi amerikai elnökkel, republikánus elnökjelölttel tárgyal Mar-a-Lagóban, Trump floridai rezidenciáján – írja az MTI Havasi Bertalanra, a miniszterelnök sajtófőnökére hivatkozva.

Tájékoztatása szerint a kormányfő vezette magyar delegáció helyi idő szerint délután öt órakor érkezett a helyszínre, ahol a tervek szerint egy órán keresztül tárgyaltak Donald Trumppal és munkatársaival. A megbeszélés után közös vacsorát tartalmazott a hivatalos program, amit egy koncert zárt le.

Ez már a harmadik hivatalos találkozó volt a korábbi amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között.

Donald Trump egyébként épp a napokban biztosította be, hogy ő lesz republikánusok elnökjelöltje az idei amerikai elnökválasztáson, miután utolsó állva maradt kihívója, Nikki Haley a héten visszalépett – ezzel eldőlt, hogy ismét Joe Biden és Trump között dől majd el, ki lesz az elnök a következő négy évre.

Orbán Trumpról: „Ő egy ilyen ember”

„Olyan vezetőkre van szükségünk a világban, akiket tisztelnek, és békét tudnak teremteni. Ő egy ilyen ember! Jöjjön vissza, és hozzon nekünk békét, elnök úr!”

– írta az X-en a magyar miniszterelnök a találkozót követően.

Orbán Viktor egy videót is megosztott a találkozóról a Facebookon:

„Az elnöksége alatt béke volt a Közel-Keleten, és béke volt Ukrajnában is. Ma sem lenne háború, ha még mindig ő lenne az Egyesült Államok elnöke” –fogalmazott a kormányfő.

Mindenki jól jár?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban arról beszélt a Trump–Orbán-találkozó kapcsán, hogy a felek

egyrészt arra keresik majd a választ, hogy hogyan lehet újra békét teremteni Európában,

másrészt miként lehetne visszatérni a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatokban „arra a magasságra, ahol ezek a kétoldalú kapcsolatok Trump elnök első elnöki ciklusa alatt voltak”.

Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ nemzetközi igazgatója szerint a politikusok esetében bevett szokás, hogy a kampányidőszakban keresik az ideológiai szempontból közel álló és egyben sikeres politikusok társaságát. A szakértő az Indexnek azt is elmondta, hogy Magyarországon is gyakran hívnak külföldi »sztárvendégeket« kampányrendezvényekre, akik támogatásukkal növelni tudják a párt ázsióját. A mostani találkozó is egy ilyen szimbolikus eset, amely mindkét félnek jókor jön – tette hozzá Lakatos Júlia, aki szerint ez talán meglepően hangzik, hiszen egy volt amerikai elnök és egy magyar miniszterelnök között túlontúl nagy szakadék tátong a tekintetben, hogy mire van hatásuk, „azonban látnunk kell, hogy nem csak Orbán Viktor profitál abból, hogy Donald Trumppal tárgyal”.