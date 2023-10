Állandó, szúrópróbaszerű ellenőrzések bevezetésével Németország november közepétől szigorítja a határellenőrzéseket a lengyel, a cseh és a svájci szárazföldi határszakaszokon, emellett meghosszabbítja a 2015 óta érvényben lévő kontrollt az osztrák határon is.

Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter a döntést az illegális migráció korlátozásával indokolja, hogy a németek még erősebben fel tudjanak lépni az embercsempészettel szembeni bűnözés ellen.

Minden negyedik vagy ötödik embert becsempésznek

Ha elkapjuk a csempészbűnözőket, az nagy változást hozhat, mert

jelenleg az az érzésünk, hogy minden negyedik vagy ötödik ember csempészeken keresztül érkezik az országba

– mondta Faeser a Deutschlandfunknak.

Kijelentette: maximalizálni akarja a csempészekre nehezedő nyomást, és megvédené azokat az embereket, akiket életveszélyes körülmények között, gyakran kisbuszokba zsúfoltan, víz nélkül, kevés oxigénnel csempésznek át a határokon.

A belügyi tárca szerint augusztus végéig csaknem 1700 embercsempészt fogtak el, az általuk szállított, illegális migránsok többsége Szíriából érkezett, ezt követték a Törökországból származók, míg kisebb csoportok Indiából, Afganisztánból és Irakból jöttek.

A szigorítás azzal jár, hogy a szövetségi rendőrök – együttműködve a szomszédos országok kollégáival – a határ bizonyos pontjain direkt módon megállíthatják az érkező járműveket, amely intézkedést szorosan összekapcsolják az amúgy is erősen felfokozott, úgynevezett fátyolkutatással az egész határterületen. Ha elkapják a csempészeket, súlyos börtönbüntetést is kiszabhatnak rájuk.

Aggódnak a rendőrök, mivel terroristák is jönnek

A Tagesschau cikke szerint ugyan nem szabad majd éjjel-nappal feltartóztatni minden járművet az érintett átkelőhelyeken, az ellenőrzések a lehető legkevésbé korlátozhatják az ingázók mindennapi életét, a kereskedelmet és az utazásokat. Ugyanakkor, a rendőrség – helyzettől függően – rugalmasan bevetheti a helyhez kötött és mobil határrendészeti intézkedések teljes csomagját, főként, ha felmerül a csempészbűnözés gyanúja.

A Német Szövetségi Rendőrszakszervezet (DPolG) üdvözli az EU felé már bejelentett, novemberi szigorítást, mivel szerintük

újabb menekülthullám tart Európa felé, és nem zárható ki, hogy a Hamasz vagy a Hezbollah terroristái is vannak a menekültek között.

Jó, hogy végre ellenőrzünk, de lehet, hogy túl későn. Hónapok óta követeljük a szigorítást, az állandó határellenőrzést – nyilatkozta a szakszervezet elnöke a ZDF-nek.

Heiko Teggatz szerint az intézkedés nem azt jelenti, hogy a szövetségi rendőrség most tízezer emberrel felvonul vagy kerítéseket húz fel, sorompókat állít és minden utat lezár. Ehelyett a rendőrök az állomásokra költöznek és túlnyomórészt szemrevételezéses ellenőrzést tartanak a folyamatos forgalomban, de például az olyan kisebb teherautók, amelyekbe embereket lehet zsúfolni, nagyobb figyelmet kapnak.

Özönlenek az illegális bevándorlók A szövetségi rendőrség feladata a Németország körüli határok megfigyelése, amelynek során az érkezőket véletlenszerűen ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a bevándorlási követelményeknek – például, hogy van-e személyazonosságukat igazoló okmányuk. A repülőtereken a rendőrök a tartózkodási törvénynek megfelelően intézkedéseket is hozhatnak, azaz elutasíthatják vagy visszaszoríthatják a szomszédos államokba az illegális belépőket. Az elmúlt hónapokban több tízezer illetéktelen bevándorlót fordítottak vissza a német határokon, az osztrák és a svájci szakaszokon lényegesen többet, mint a lengyel és a cseh részen. A rendőrség január elejétől október elejéig mintegy 98 ezer jogosulatlan belépést észlelt Németországba, ez a szám tavaly 92 ezer volt. A számok ősszel azért emelkedtek, mert sok menekült, aki tavasszal érkezik Európába, először például illegális aratómunkásként dolgozik Görögországban, majd a betakarítási időszak után észak felé veszi az irányt. Az Európai Bíróság egyik ítélete – az EU visszatérési irányelve alapján – megtiltja a beutazások megtagadását akkor is, ha az érkezők nem nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet, de már átléptek a határátkelőhelyen. A kritikák szerint a belgiumi terrortámadást és sok hasonló, európai esetet a rosszul működő uniós menekültügyi politika idézett elő. Azok, akik tagadják ezt, akadályozzák a humánus migrációs politikát – írja a Die Welt.

Sokáig habozott a miniszter, el is bukta a választást

A Frankfurter Allgemeine Zeitung azt latolgatja, hogy Nancy Faeser markáns döntéséhez a számára kudarccal végződött, hesseni állami választások kellettek, hogy végre tettekre váltsa szavait, és lépjen az illegális bevándorlás megfékezéséért.

Olaf Scholz kancellár belügyminisztere sokáig határozottan ellenezte a helyhez kötött határellenőrzést, majd szőrszálhasogatóként kritizálta az ezzel kapcsolatos vitát, most viszont az EU Bizottságához fordult azért, amit a Szövetségi Rendőrség már hónapok óta szorgalmazott – mégpedig, hogy teljes arzenál a határrendészet rendelkezésére álljon több országhatáron. Az emberek Brüsszelben azon fognak tűnődni, hogy a német kormány miért várt ilyen sokáig – veti fel a kérdést a napilap.

Menti a bőrét vagy ráébredt a valóságra?

Mint megírtuk, a német kancellár szociáldemokrata pártja (SPD) történelminek nevezett vereséget szenvedett el a hesseni tartományi választásokon, ahol Nancy Faeser csúfosan alulmaradt a CDU kormányfőjével, Boris Rheinnel szemben.

Az elemzők szerint a németek így ítélkeztek a jelzőlámpás koalíció migrációs politikája fölött, amely mostanra elrettenti a lakosokat az országba irányuló, egyre kezelhetetlenebb bevándorlás, és a nyomában fellángolt radikalizmus miatt. A polgárok többsége olyan politikát szeretne, amely észrevehetően csökkenti az illegális migrációt.

Azóta Faeser bejelentette, hogy a következő hetekben különösen az új európai menekültügyi szabályok kialakítására fog összpontosítani, amelynek reformja rendkívül fontos. Fő projektjei közé tartozik majd a kritikus infrastruktúra jobb védelméről szóló törvény és az új rendőrségi törvény, amely a szövetségi rendőrséget modern jogosítványokkal ruházza fel.