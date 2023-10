Az Euroatlantic Consultancy szakértője szerint az izraeli biztonsági, titkosszolgálati erők renoméja óriási csorbát szenvedett az október 7-i támadás következtében. Nagy Dávid úgy látja, ezért elkerülhetetlen a határozott válasz, egy nagy erejű szárazföldi támadás.

A Hamász korábban is lőtt ki rakétákat Izraelre, de fogalmazzunk úgy, az kiszámítható volt (még akkor is, ha nekünk itt Magyarországon egy rakétatámadás is sok lenne - a szerk.). Október 7-én azonban a rakétazápor követően a levegőben (siklóernyősök), a szárazföldön, vízen, sőt a kibertérben is megindult egy olyan komoly, összehangolt támadás, amelyet kevesen feltételeztek a Hamaszról.

Az is bizonyos, a támadásra Irán adott zöld lámpát, a Hamász vezetői az elmúlt időszakban számtalan esetben jártak Teheránban.

Mi lesz az európai városokban?

Nagy Dávid szerint aggasztó forgatókönyv, hogy a Hamasz múlt heti felszólítására lényegében az összes, Európában jelenlévő dzsihadista sejt mobilizálhatja magát. (A Hamász a világ muszlimjai felé péntek 13-ra hirdette meg a Harag Napját – a szerk.)

A konfliktus vége pedig még nem látható, lehetséges egy elhúzódó háború, bár a terület nagysága, a szembenálló felek harci erejének hatalmas különbsége miatt annyira nem várható az orosz-ukrán háború forgatókönyvének megismétlődése.

Nem ismert pontosan, hogy mik azok a katonai célkitűzések, amelyek elérésével Izrael úgy gondolja, hogy sikerrel zárhatja le a háborút. Így mindenképpen kérdéses, hogy meddig fog elhúzódni.

A zsidó állam vezetői már nem beszélnek a Hamász katonai és infrastrukturális meggyengítéséről október 7-e óta, ezt már meghaladták az események. Ezért nincs is esélye a tűzszünetnek, egyes hírek szerint Katar közvetített volna, ám Izrael számára ez jelen pillanatban, a Hamász megsemmisítésének az eléréséig, elfogadhatatlan.

Izrael 2005-ben vonult ki a gázai övezetből, és többször kijelentette, az óriási erőfeszítések, a költségek miatt nem is akar ott maradni. Kérdés, mi lesz a Hamász után, ki fog felügyeletet gyakorolni a terület felett.

Eközben Dohában, a Four Seasonban

A helyzetet bonyolítja, számos Hamász-vezető nem is tartózkodik a gázai övezetben, nem kérnek a tömegek nyomorából, és gyakorlatilag annyira érdekli őket Gáza, hogy rá tudják tenni a kezüket a nemzetközi segélyekre.

Nagyon jól elvannak a gazdag arab országok luxusszállodáiban, így a szervezet politikai vezetője például a katari fővárosban, Dohában, a Four Seasonban lakik (bár a szálloda újságírók megkeresésére közölte, jelenleg nem tartózkodik ott – a szerk.)

Az arab országok nem kérnek a palesztinokból

Mind a jordániai király, mint pedig Egyiptom bejelentette, hogy tömegesen nem fogadnak be palesztin menekülteket. Szerintük a problémát helyben, Gázában kell megoldani. Hasonló a helyzet, mint 2015-ben, amikor a Szíriával kapcsolatban a környező arab országok egyöntetűen kijelentették, nem vállalják a komoly destabilizációs kockázatot, a menekültek lakhatását, élelmezését.

Vagyis, palesztin menekülthullám indulhat meg Európa felé, és itt nagy kérdés, mikor jutnak el oda az elsősorban nyugat-európai országok, hogy a biztonsági kérdések felülírják a humanitárius felelősséget. Ebben nagy szerepe lehet annak, milyen mértékű terror tombol majd az európai várások utcáin – hangsúlyozta végezetül a szakértő.