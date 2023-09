Kedden több száz holttestet találtak a mentők a romok alatt a kelet-líbiai Dernában. A Szirtben székelő nemzetközileg el nem ismert kormány közigazgatásért felelős tagja közölte, hogy hétszáz holttestet már eltemettek. Derna két kerületében összesen 2300 ember halt meg – közölte Mohamed al-Kabiszi, a helyi kórház igazgatója. A lepellel letakart holttesteket a kórház elé helyezték, hogy családtagjaik azonosíthassák őket.

Külső segítség csak kedden, 36 órával a katasztrófa után érkezett. Az áradás elborította a kikötőváros felé vezető utat is is, felborult járművekről, kidőlt fákról és vízzel elárasztott, üres házakról számolt be a Reuters hírügynökség.

Líbiában gyakoriak az árvizek az esős évszakban, de ritkán okoznak ekkora pusztítást.

„Több helyről is érkezett segítség, de Líbia csak azt fogja elfogadni, amire szüksége van” – közölte kedden a nemzetközi segélyajánlatok értékelése kapcsán a nemzetközileg elismert tripoli kormány ügyvezető miniszterelnöke, Abdulhamid Mohammed Dbeibah.

Joe Biden amerikai elnök kedden bejelentette: az Egyesült Államok sürgősségi segélyt küld Líbiába az ottani hatóságokkal és az ENSZ-szel együttműködve. Törökország más országokkal egyetemben segélyeket, a kutatáshoz és mentéshez használható járműveket, mentőcsónakokat, generátorokat és élelmet küld Líbia megsegítésére.

Az EU félmillió eurós segélyt mozgósít

Azt követően, hogy Líbia nemzetközi segítséget kért, az Európai Unió félmillió eurós (mintegy 200 millió forint) humanitárius segélyt biztosít a legalább 5300 áldozattal járó árvíz károsultjai számára – tájékozatott az Európai Bizottság szerdán.

A Daniel vihar, amely a múlt héten Görögországra, Törökországra és Bulgáriára is lecsapott, több líbiai nagyvároson, köztük Bengázin, Beidán, al-Mardzson és Dernán is átsöpört. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, az iskolák és a boltok bezártak, kijárási tilalom lépett életbe.

A brüsszeli közlemény szerint a pénzbeli uniós humanitárius támogatás mellett az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül eddig Németország, Románia és Finnország ajánlott fel jelentős azonnali segítséget egyebek mellett sátrak és takarók formájában. Ezek az országok 80 generátort, élelmiszereket, egészségügyi felszereléseket és víztartályokat is küldtek Líbiába.

Janez Lenarcic válságkezelésért felelős biztos megerősítette: az EU Sürgősségi Reagálási Koordinációs Központja készen áll a további segítségnyújtás koordinálására. A mozgósított 500 ezer eurós humanitárius finanszírozást az EU a helyszínen működő partnerszervezeteken keresztül folyósítja, hogy életmentő egészségügyi, valamint víz- és közegészségügyi ellátást biztosíthassanak a kelet-líbiai lakosság számára – számolt be róla az MTI.