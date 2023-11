A szakember véleménye szerint a bevándorló hátterű, az európai társadalmakba beilleszkedni nem tudó emberek elnyomó–elnyomott jellegű konfliktust látnak a háborúban, és az általuk elnyomottnak, gyengének vélt féllel szimpatizálnak – jelen esetben a Hamásszal, a palesztinokkal. Nem tartja kizártnak, hogy ezeknek a személyeknek a későbbi radikalizálódása újabb támadásokhoz vezethet.

A Hezbollah 2006-ban már vívott egyszer háborút Izraellel szemben, amit nagy győzelemként ünnepelt, de hatalmas pusztítással és károkkal járt a Hezbollah számára – mondta Sayfo Omar az Inforádióban. Úgy véli, a szervezetnek ezért nem áll érdekében jelenleg megnyitni ezt a frontot. Hozzátette, Irán, a Hezbollah fő támogatója ebbe az irányba szeretné mozdítani a terrorszervezetet, ugyanakkor azt az iráni vezetés is belátja.

Libanon számára végzetes lenne, hiszen az ország 2018 óta mélyrepülésben van, és a Hezbollah helyi ellenzői a szervezetet teszik felelőssé, amiért nem érkezik az országba a szükséges tőke az öböl menti államokból.

Csak a békekötés után valósulhat meg a koronaherceg nagy álma, a Neom City projekt.

2022-ben az Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein, majd Marokkó és Szudán is békét kötött a zsidó állammal, és már a levegőben lógott a szaúdi–izraeli megállapodás is, ám közbejött a háború. Szaúd-Arábia számára különösen fontos lenne a fegyveres konfliktus vége és az ismételt közeledés Izrael felé, hiszen csak a békekötés után valósulhat meg a koronaherceg nagy álma, a Neom City projekt. Ám ehhez meg kell egyeznie Izraellel az Akabai-öbölnél zajló tengeri forgalomról.

Fotó: Neom / A Neom projekt látványterve