Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke pénteken nem sokkal dél előtt érkezett Izraelbe, hogy kifejezze szolidaritását az országgal a Hamász szombati terrortámadásait követően.

– írta von der Leyen az X nevű közösségi oldalon.

I have arrived in Israel with @EP_President to express our solidarity with the Israeli people in the wake of the horrific Hamas terrorist attack. pic.twitter.com/4ktjwabx14

„A szolidaritás üzenetével vagyunk itt az Izrael által évek óta elszenvedett legsúlyosabb terrortámadás után. A terror nem fog győzedelmeskedni. Az számít, hogyan válaszolunk. Meg tudjuk és meg kell állítanunk a Hamászt, és mindent meg kell tennünk a humanitárius következmények enyhítése érdekében” – írta Metsola ugyanezen a platformon.

Back in Israel.



We are here with a message of solidarity after the worst terror attack #Israel has endured in generations.



Terror will not prevail. How we respond matters.



We can - we must - stop Hamas. And do what we can to mitigate humanitarian consequences.@vonderleyen pic.twitter.com/VxMgnwi0eU