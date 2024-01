Házak gyulladtak ki az izlandi Grindavík városában, miután vasárnap hajnalban kitört a Reykjanes-félszigeten található vulkán.

A halászvárosra ömlő láva miatt a teljes lakosságot evakuálták, a lávafolyam mostanra a városba vezető főutat is teljesen elvágta.

A BBC beszámolója szerint a négyezer lélekszámú település lakosait legutóbb november 11-én menekítették ki a hatóságok, miután a földkéreg alatti magma előrenyomulása több száz földrengést idézett elő. Az emberek csak a december 18-i kitörés után térhettek vissza az otthonaikba.

