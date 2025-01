Nem csitult a héten sem a kaliforniai tűzvész, amely több mint 16 ezer épületet égetett le, és legalább 28 ember halálát okozta. Becslések szerint a tűz már 250 milliárd dollárnyi kárt és gazdasági veszteséget okozott. Pénteken a frissen beiktatott amerikai elnök, Donald Trump is Los Angelesbe látogatott.

A hét főszereplője egyébként egyértelműen a Fehér Házba visszatérő Donald Trump volt.

Trump intézkedések sorával indított

Hétfői eskütétele után hivatalosan is megkezdte második elnöki ciklusát az Egyesült Államok élén Donald Trump. Beiktatási beszédében azt ígérte: Amerika aranykorszaka most kezdődik el.

Az aranykorszak nyitányaként már az újabb elnöksége első 24 órában intézkedéscunamival indított. Visszavonta elődje, Joe Biden 78 elnöki rendeletét, befagyasztotta a szövetségi szabályozást, kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből és kegyelemben részesített mintegy 1500-at a Capitolium négy évvel ezelőtti rendbontói közül.

Bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az Egészségügyi Világszervezetből (WHO). Az Egyesült Államok kilépésének okaként a végrehajtási rendelet szövege hivatkozik arra, hogy „a szervezet rosszul kezelte a kínai Wuhanból és a más globális egészségügyi válságokból eredő COVID-19 világjárványt. A WHO nem fogadta el a sürgősen szükséges reformokat, és nem tudta bizonyítani függetlenségét a káros politikai befolyástól”.

De rossz hírt kaptak azok a bevándorlók is, akik az Egyesült Államokba szeretnének bejutni: amint Trumpot beiktatták, törölték az amerikai határellenőrzési hivatalnál lefoglalt időpontjaikat. Mexikó a héten megkezdte a szükséges óvintézkedéseket a tömeges kitoloncolás miatt: hatalmas sátrakat húznak fel a határ mentén.

Trump aláírt egy olyan rendeletet is, amely szerint csak férfi és nő létezik, és mindenki olyan nemű, amilyen a fogantatás pillanatában volt.

Miközben pedig Trump még csak most kezdte meg újabb elnöki ciklusát, Andy Ogles, az amerikai képviselőház republikánus képviselője már elő is terjesztett egy határozatot az alkotmány módosításáról. Ez lehetővé tenné azt, hogy az elnök egy harmadik ciklusra is bejelentkezzen.

„Donald Trump bebizonyította, hogy ő az egyetlen olyan politikai személyiség a modern történelemben, aki képes megfordítani hazánk hanyatlását és visszaadni Amerikának egykori befolyását, és időt kell adni neki e cél eléréséhez” – magyarázta kezdeményezését Ogles.

Kereskedelmi és szankciós fenyegetésekkel is előállt Trump

Trump – korábbi ígéreteihez híven – már hétfő este, a Fehér Ház Ovális Irodájában tartott aláírási ceremónián bejelentette, hogy kormánya február elsején 25 százalékos vámot vethet ki Mexikóra és Kanadára.

„Azonnal megkezdem kereskedelmi rendszerünk átalakítását, hogy megvédjem az amerikai munkásokat és családokat”

– mondta.

De február 1-től 10 százalékos vámot vezetne be Trump vezetésével az Egyesült Államok a Kínából érkező termékekre is, de szigorítaná az Európai Unióval és az amerikai kontinens országaival szembeni kereskedelmi politikáját is. Ugyanakkor Oroszországgal szemben is szankciókat helyezett kilátásba.

Fico puccstól tart

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, a szlovák kormány megelőző intézkedéseket tesz a kabinet megdöntését célzó törekvésekkel szemben, az ellenzék és civil szervezetek állnak a zavargások kirobbantásának terve mögött.

A szlovák miniszterelnök szerint a kormányellenes cselekmények célja kiprovokálni a biztonsági erők fellépését a demonstrálókkal szemben.

Robert Fico a szlovák titkosszolgálat (SIS) jelentésére hivatkozva arról is beszélt, hogy egy olyan szakértői csoport működik Szlovákiában, amelynek része volt a georgiai és az ukrajnai Majdan-forradalom eseményeiben is.

Szlovákiát két héten belül a második alkalommal érte pénteken kibertámadás. Az első támadást a szlovák hivatalos szervek szerint nagy valószínűséggel Ukrajnából indították.