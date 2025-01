Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az Egészségügyi Világszervezetből (WHO). Trump régóta kritizálja a WHO-t, és előző kormánya 2020 júliusában anno hivatalosan is kilépett a szervezetből.

Az Egyesült Államok kilépésének okaként a végrehajtási rendelet szövege hivatkozik arra, hogy „a szervezet rosszul kezeli a kínai Wuhanból és más globális egészségügyi válságokból eredő COVID-19 világjárványt. A WHO nem fogadta el a sürgősen szükséges reformokat, és nem tudta bizonyítani függetlenségét a káros politikai befolyástól”.

„Ez nagy dolog”

– mondta Trump egy segítőjének, amikor elkezdte aláírni a végrehajtási rendeletet, rámutatva 2020-as döntésére, és arra a meggyőződésére, hogy az Egyesült Államok túl sok pénzt fizet a szervezetnek más országokhoz képest – idézte fel a CNN.

A végzés azt is kimondja, hogy a WHO „továbbra is méltánytalanul megterhelő kifizetéseket követel” az Egyesült Államoktól.