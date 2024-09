Újabb csalódást keltő adat érkezett az euróövezetből: ismét csökkent a feldolgozóipar teljesítménye. Az új megrendelések volumene augusztusban az év eleje óta a legnagyobb ütemben esett vissza a londoni S&P Global Market Intelligence és a Hamburg Commercial Bank AG beszerzésimenedzser-indexe (BMI) alapján. A hétfőn ismertetett adat szerint augusztusban az euróövezeti BMI végleges értéke 45,9 pont lett, ugyanúgy, mint júliusban és júniusban, és minimálisan meghaladta az előzetesen közölt 45,6 pontot.

Törökország a felvételét kérte a Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság által alapított BRICS országcsoportba.

Elnökünk többször is hangsúlyozta, hogy a BRICS tagjai akarunk lenni. Az eljárás folyamatban van

– közölte kedden Ömer Celik, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) szóvivője.

Hakan Fidan, török külügyminiszter június elején úgy fogalmazott, hogy a BRICS jó alternatívája lehet az Európai Uniónak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén arról beszélt, Oroszország továbbra is szállít gázt Ukrajnán keresztül, ám ha Kijev ezt megtagadja, Moszkva nem kényszerítheti rá.

Nagy nehezen lett francia miniszterelnök

Hosszas huzavona és konzultációk sora után döntést hozott Emmanuel Macron francia elnök arról, ki legyen az új miniszterelnök. Michel Barnier korábbi belső piaci uniós biztosra esett a választása. A 73 éves konzervatív politikus vezette már a környezetvédelmi, a mezőgazdasági és a külügyi tárcát is Franciaországban.

Gabriel Attal átadja mandátumát Michel Barniernek 2024. szeptember 5-én Párizsban Kép: Getty Images / Andrea Savorani Neri

Nem sokkal korábban kiszivárgott a francia pénzügyminisztérium kissé vészjósló jelentése. Ebben arra figyelmeztettek, hogy a korában vártnál magasabb lehet a GDP-arányos költségvetési deficit. A minisztérium korábban 5,1 százalékos hiánycéllal számolt, ez azonban végül 5,6 százalék lehet.

Miközben Franciaországban épp most nevezték meg, ki lehet az új miniszterelnök, a német kormányfő pozíciója egyre ingatagabbá válik. A sajtó szerint ugyanis a múlt hét vasárnapi tartományi választások eredményeit úgy kell értelmezni, hogy a németek ajtót mutatnak Olaf Scholz német kancellár kormányának. A voksoláson történelmi sikert ért el a jobboldali populista AfD párt.

De Ukrajnában is négy tárcavezető nyújtotta be a lemondását, köztük Dmitro Kuleba külügyminiszter is.

Róma kezd besokallni a sok turistától

Velence idén tesztelt egy olyan rendszert, amelynek keretében előzetesen regisztrálni kellett egy online felületen, majd öt eurós belépődíjat fizetni, csak ezt követően léphettek a város területére. Az intézkedést sokan, kritizálták, ám ennek ellenére most hasonló lépést lengetett be a római főpolgármesteri hivatal is. Az olasz fővárosban kizárólag a Trevi-kútnál vezetnének be turisztikai korlátozásokat.

Természetesen az olasz városokon kívül is számos régióban és településen igyekeznek minimalizálni a túlturizmussal járó kellemetlenségeket és károkat. Ezen intézkedések hatékonysága azonban egyelőre erősen kérdőjeles.

Jelenleg néhány kreatív és hatékony megoldást leszámítva a városok és egyes térségek a »drasztikus« végletekhez nyúlnak, ami egyfelől a tiltás és korlátozás között mozog, valamint a különböző elnevezésekkel illetett pénzbeli terhek kivetésén. Az átgondolatlanul és kapkodva bevezetett intézkedések vagy nem érik el a kívánt hatást – a velencei belépődíj ellenére sem csökkent például a turisták száma és időbeli eloszlása –, vagy egyenesen tovább bonyolítják a helyzetet

– nyilatkozta Rippert Bálint, a PwC Magyarország turisztikai tanácsadási csapatának vezetője az Economxnak.