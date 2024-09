Előzetes helyfoglaláshoz és jelképes, egy eurós belépési díjhoz kötnék a jövő évtől a látogatók számát a római Trevi-kútnál. A tanács elmondta, az intézkedéssel a tömegturizmussal szemben kívánják megvédeni az olasz főváros egyik leglátogatottabb látványosságát.

A tervek szerint az előzetes helyfoglalást a jövő évtől vezetnék be, ezzel párhuzamosan pedig a belépődíjat is bevezetnék. Róma lakosai ugyanakkor továbbra is ingyen látogathatnák.

Alessandro Onorato a Corriere della Sera római kiadásának hozzátette, azt is korlátozná, hogy a kútnál lévő lépcsőkön, valamint a teret ellepő presszók és éttermek teraszain ülve egyenek és igyanak a látogatók.

A Trevi-kúthoz vándorló turista tömeget először 2019-ben próbálták meg visszaszorítani, akkor még kerítéssel. Ugyanezzel a módszerrel akarták megvédeni korábban a Spanyol-lépcsőt is a tömegtől. Legutóbb 2023 júliusában a Pantheon látogatását tették fizetőssé, ahová öt euró a belépődíj.

Az 1762-ben felavatott Trevi-kút Róma legnagyobb utcai szökőkútja, melyet a mai napig az ókori Aqua Virgo vízvezeték táplál. A kút medencéjét uraló szoboregyüttes közepén Óceán isten alakja magasodik. Ebben a szökőkútban fürdött meg Anita Ekberg Federico Fellini Nyolc és fél című filmjének híres jelenetében.

A Trevi-kút ugyanakkor leginkább arról ismert, hogy a vizébe aprópénzt dobnak azok a turisták, akik vissza akarnak térni Rómába. Az Euronews korábban arról írt, hogy naponta mintegy 3 ezer eurónyi (kb. 1 millió 180 ezer forint), azaz évente körülbelül másfél millió eurónak megfelelő (kb. 590,6 millió forint) aprópénzt dobnak a turisták a kútba.