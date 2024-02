A Cern kutatólaboratórium benyújtotta legújabb hadronütköztetőjének tervét, amely a maga 91 kilométerével, háromszorosa az elődjének — írja a The Guardian.

Az eredeti 27 kilométer hosszú, kör alakú részecskegyorsító Genf közelében található. A svájci-francia vidék alatt épült szerkezet, működése során közel fénysebességgel ütközteti össze a proton és más szubatomi részecskéket, amelynek köszönhetően megteremti az ősrobbanás után uralkodó körülményeket a vizsgálatokhoz.

A világ eddigi legnagyobb ütköztetőjét már korábban is használták a 2012-es Higgs-bozon felfedezés során is, amelyben Peter Higgs, Edinburgh-i Egyetem elméleti fizikusa és több más kutató 50 évvel ezelőtti felvetését igazolták a bozon részecskével kapcsolatban. A kutatás a következő évben Nobel-díjat is nyert.

A Higgs-bozon felfedezés óta azonban az ütköztető nem tárt fel jelentős fizikai eredményeket. Több olyan kutatás is várat még magára, mint a sötét anyag és a sötét energia természete, vagy, hogy miért dominál az anyag az antianyag felett. Az ilyen és ehhez hasonló hipotézisek igazolásához azonban egy újabb hadronütköztető kellene.

A Cern még 2019-ben vetette fel következő gépének a Future Circular Collider (FCC) terveit. A fent említett 20 milliárd eurós beruházás 91 kilométeres kerülettel rendelkezne.

A tervnek azonban több kritikusa is van. Ilyen Sir David King is, a brit kormány korábbi tudományos főtanácsadója, aki az mondja, hogy meggondolatlanság lenne milliárdokat költeni egy gépre, miközben a világot súlyos veszélyek fenyegetik az éghajlati válság miatt.

Nem gondolnám, hogy néhány pontosabb adat komoly társadalmi hatást tudna kiváltani. Sok kiváló tudós pazarolná az idejét egy eredménytelen kísérletre, amellett, hogy a gép finanszírozása miatt komoly pénzeket kéne elvonni az egyéb fontosabb kísérletektől

— mondta Sabine Hossenfelder, német elméleti fizikus.

Pénteken a Cern tanácsa megvitatta az FCC megvalósíthatósági tanulmányának félidős felülvizsgálatát. Ha a tervek megvalósulnak, a szervezet a következő öt évben jóváhagyást kérne, és reményeik szerint a 2040-es években megkezdhetnék a tesztelést, amikor az ütköztető elődje véglegesen befejezi a munkát.