Elon Musk a hétvége folyamán keményen nekiment a Keir Starmer munkáspárti kormányának, azt kritizálva, ahogy a tisztviselők az elmúlt időszak legsúlyosabb gyermekeket érintő szexuális visszaéléseit kezelik.

A brit kormányfő Musk „hadjáratára” úgy reagált, az X tulajdonosa átlépett egy határt és azzal vádolta őt, hogy hamis információk terjeszt és félretájékoztat.

Musk-nak nem is kellett több, hogy megragadja az alkalmat: vasárnap este az X profilján azt kérdezte a felhasználóktól egy szavazás formájában, hogy „fel kellene-e szabadítania az USA-nak Nagy-Britannia népét annak zsarnoki kormányától.”

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government