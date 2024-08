Az orosz hatóságok augusztus 2-án letartóztatták a moszkvai katonai körzet 20. egyesített fegyveres hadserege 144. gépesített lövészhadosztályának volt logisztikai parancsnokhelyettesét, Dmitrij Peszkov ezredest - számol be a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Hivatalosan a frontra küldött élelmiszer-adagok ellopásával vádolták meg.

A magas rangú katonatiszt ártatlannak vallja magát.

A parancsnokhelyettessel szemben megfogalmazott vád ugyanakkor valószínűleg koholt lehet, Az amerikai Instutite for the Study of War (ISW) elemzőház szerint valójában a gyenge harctéri teljesítmény miatt akarják felelősségre vonni.

Az ISW egyben arra jutott elemzésében, hogy a letartóztatás Moszkva stratégiájának része, amellyel igyekeznek az orosz védelmi minisztérium közeléből eltávolítani azokat a magasrangú tiszteket, akik nem felelnek meg az irányvonalnak.

A Peszkov parancsnoksága alá tartozó csapatok a keleti frontvonal északi részén hajtanak végre feladatokat, de ebben korlátozott sikereket tudnak csak elérni. A közelmúltban az ukrán ellentámadások miatt területi veszteségeket is elkönyvelhettek.