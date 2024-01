ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

„A világnak nincs szüksége még egy válságra, már így is túl sok a válság egy időben” – jelentette ki Annalena Baerbock német külügyminiszter csütörtökön a Fülöp-szigeteki Manilában. A tárcavezető a dél-kínai-tengeri vitára utalt; annak békés rendezése céljából párbeszédre szólított fel, és egy olyan nemzetközi szabályozás kialakítását szorgalmazta, amellyel közösen, békésen oldhatják fel a feszültségeket a térségben.

A német külügyminiszter szerint Kína a Dél-kínai-tengeren osztozó államok, köztük a Fülöp-szigetek felségvizein nemzetközi jogsértéseket hajt végre, és fenyegetést jelent a szabadkereskedelmi hajózásra a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalának számító tengeren. Peking szinte az egész Dél-kínai-tenger felett magának követeli a fennhatóságot, és egyre feszültebb területi vitákba keveredik Vietnammal, Malajziával, Bruneijel és Tajvannal is.

Pekingnek nincs joga a tengeri területekhez

Baerbock emlékeztetett arra a 2016-os nemzetközi bírósági döntésre, amely egyértelműen megállapította, hogy Kínának nincs történelmi joga a dél-kínai-tengeri területekhez, noha Peking azt sosem fogadta el. Habár Washington közölte, hogy ha kell, erővel védi meg közeli szövetségesét, Manilát, Peking nyugalomra intette a Fehér Házat, mondván, ne avatkozzon bele a Dél-kínai-tengert érintő ügyekbe, mert az nem várt következményekkel járhat.

Német politikus utoljára több mint egy évtizede járt a szigetországban. Baerbock mások mellett Ferdinand Marcos Jr. elnökkel folytatott tárgyalást, és jelképes látogatást tett a parti őrség főparancsnokságán Manilában, ahol a Berlin által Manilának adományozott drónok közül egyet ki is próbált egy torpedóvadász-hajó fedélzetén. A főparancsnokság közlése szerint a drónok az őrség Dél-kínai-tenger feletti megfigyelői munkáját fogják támogatni, de kutató- és mentőakciókban is bevethetők – számolt be róla az MTI.