Több ember felháborodását is kiváltotta az Apple tavalyi lépése, amikor az új iPhone 15-ös modelljeik közül csak a drágább készülékek, vagyis az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max kapott új, gyorsabb chipet (A17 Pro lapka).

A két alaptípus, az iPhone 15-be és az iPhone 15 Plusba az A16 Bionic lapkát tette a vállalat, ami többek között a 2022-ben debütáló iPhone 14 Próban és iPhone 14 Pro Maxban is megtalálható - írja az Index.

Most úgy néz ki, hogy az Apple nem követi el még egyszer ezt a hibát, hiszen mind a négy újonnan érkező iPhone-ban az új chip lesz, bár azt fontos megemlíteni, hogy az alap és Pro modellek közötti teljesítménykülönbség megmarad.

Az iPhone 16-ban és az iPhone 16 Plusban az A18-as lapka kap helyet, míg a két drágább készülékben már az A18 Pro.

Bár még nem borítékolható, ennek köszönhetően valószínű lesz az is, hogy az iOS 18-cal debütáló Apple Intelligence az alapmodelleken is elérhető lesz, tehát az Apple az iPhone 16-ok esetében már nem korlátozza le azt az iPhone 16 Próra és Pro Maxra.

Az iPhone 16 és az iPhone 16 Plus külsőleg szinte teljesen meg fog egyezni elődjeivel, kivéve a kameraszigetet. A jelenlegi alapmodelleken (iPhone 15, iPhone 15 Plus) található négyzet alakú kamerabázissal működnek, amelyben a lencsék egymástól eltolva, átlósan helyezkednek el. Erre az elrendezésre még az iPhone 13-nál állt át az Apple, hogy a kamerák fizikai méretének növelése ellenére is a lehető legkisebb maradhasson a kamerasziget.

Az előtte lévő modelleken a két lencse egymás alatt volt megtalálható, és most úgy látszik az Apple visszatér erre az eredeti elrendezésre.

A döntés hátterében az Apple Vision Pro, pontosabban az azon megtekinthető Térbeli videók állnak, amiket jelenleg csak az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max telefonokkal lehet rögzíteni. A különleges rögzítési mód a készülék nagy és ultranagy látószögű kameráját veszi igénybe, egyszerre rögzít mindkettővel, ezzel háromdimenziós hatást elérve, mintha csak a szemünk működését imitálná.

