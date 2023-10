A német rendőrség attól tart, hogy súlyos bűncselekményekre készülnek az antiszemita bevándorlók. Biztonsági őröket küldenek az arab negyedbe és a zsidó iskolákhoz. Berlinben a rendőrség gyülekezési hatósága tegnap este betiltotta azt a szerda délutánra tervezett, terrorszimpatizáns demonstrációt, amelyre szombat óta nagy erőkkel toborozzák az Izrael-ellenes résztvevőket, akik dicsőítik az erőszakot. A hatóság attól tart, hogy a korábbi tüntetésekhez hasonlóan ismét előfordulhatnak antiszemita megnyilvánulások, erőszakos kitörések, és a fővárosban elfajulhatnak a konfliktusok.

Az interneten mozgósítanak a szélsőségesek

A „Palesztina szabadságáért” mottóval egy magánszemély által regisztrált tüntetés résztvevői a tervek szerint szerda 16 órától, azaz a németek napi munkaidejének lejártával a neuköllni Richardstrasse-ról a Kottbusser Tor, egy hétköznap forgalmas tömegközlekedési csomópont felé vonultak volna. A rendőrség szerint a szervezők legalább 250 résztvevőre számítottak, az interneten napok óta hatalmas mozgósítás zajlik a demonstráció érdekében.

A Berliner Zeitung információi szerint a szervezők a Samidoun hálózatból származnak, amelyet a terrorista csoportnak minősített baloldali, szélsőséges Palesztina Felszabadítási Népi Front (PFLP) tagjai alapítottak.

A rendőrség kedd este biztonsági okokból hozott olyan döntést, miszerint nem engedélyezik a megmozdulást, mert az veszélyeztetné a közbiztonságot és a közrendet. Főként, hogy az előző napokban Münchenben és Duisburgban is a palesztin-párti aktivisták rátámadtak a közel-keleti Hamász-támadás miatt Izraelt támogató, békepárti felvonulókra, a rendőrökre és a sajtó képviselőire. Ezzel együtt még nem lehet tudni, hogy miként reagálnak a felbőszült Hamász-szimpatizánsok, és például a kérelmezők fellebbeznek-e az eltiltás ellen a közigazgatási bíróság előtt.

Az ellentüntetés résztvevőit féltik

Ugyanerre az időpontra ellentüntetést is meghirdettek, amelyet a cionista Tikvah Intézet ötven résztvevővel regisztrált 16 órára a Hermannplatzon, azaz a palesztinbarát bevándorlók tervezett demonstrációjának útvonalán.

Az ellentüntetők a felhívásukban kiemelték, hogy egyértelmű jelzést kívánnak küldeni az antiszemitizmus, az Izrael-gyűlölet és a terrorista cselekedetek ellen, miután a Samidoun támogatói a hétvégi támadóháború idején ünnepelték Berlin utcáin a kegyetlenségeket.

Kedd este azonban ennek a tüntetésnek is visszavonták az engedélyét, mert a lap szerint a városvezetés és a hatóságok szintjén túl nagy a félelem attól, hogy nem tudják megvédeni a résztvevőket a zsidógyűlölők tömegétől.

Bécsben is lázonganak, de nem csak a migránsok

Európa több városában, például Bécsben is többfelé tüntettek a radikálisokkal szimpatizáló emberek, akik között nemcsak arab-palesztin bevándorlók vannak, hanem osztrák baloldali értelmiségiek és feministák is – hívta fel a figyelmet a Der Standard.

A főként fiatalokból álló aktivisták szombaton palesztin zászlókat lengetve ünnepeltek a Mariahilfer Strassen és a szövetségi kancellária előtt, a náci katonai igazságszolgáltatás által üldözöttek emlékművénél. Ezek az emberek szolidaritási beszédet írnak a közösségi médiában, és a békefesztiválon résztvevő fiatalok elleni brutális terrortámadást hősies szabadságharcként mutatják be, ami elfogadhatatlan – írja a tekintélyes osztrák lap, amely szerint Ausztriában egyszer és mindenkorra véget kell vetni mindenféle hamis szolidaritásnak.

Eközben alkotmányjogászok és politikusok azért bírálták a bécsi rendőrséget, mert az ausztriai gyülekezési jog megsértése híján nem oszlatták fel a megmozdulásokat, holott az ott élő zsidók fenyegetettsége elegendő ok a szigorúbb fellépésre.

Kézben tartják a helyzetet, rákapcsol az ügyészség

Bárkinek, aki a berlini utcákon a gyilkolásokat ünnepli, antiszemitizmust és ellenségeskedést tanúsít Izraellel szemben, a szenátus nagyon következetes álláspontjával kell megküzdenie – jelentette ki Berlin kormányzó polgármestere, Kai Wegner (CDU) a keddi szenátusi ülést követően. Eszerint a zsidóellenes bűncselekményeket szigorúan büntetnék a jövőben, ennek érdekében mindent megtesznek, hogy az ügyészségek gyorsan cselekedjenek.

Nem minden arab gyökerű ember ünnepli a terrort. Ez egy kisebbségi csoport, és gondoskodni fogunk róluk. A rendőrség jó pozícióban van, és kézben tartja a helyzetet

– mondta a polgármester.

A Kleine Zeitung közben azt közölte: Ausztria fővárosában is tüntetnek a Palesztina-párti radikálisok szerda este a Stephansplatzon, amelyre válaszul – jelentős biztonsági óvintézkedések mellett – a közelben a Bécsi Zsidó Hitközség (IKG) tart egy megemlékezéssel egybekötött ellentüntetést. Bár nem kizárt, hogy a városvezetés követi Berlin példáját és végül lefújja a megmozdulásokat.

Megvédik az iskolákat, ahol terjed az erőszak

Berlin polgármestere közölte azt is, hogy a zsidó intézmények és a zsidó iskolák megerősített védelmet kapnak, mert jelenleg sok szülő fél iskolába járatni a gyermekét. Emellett az állami oktatási intézményekre is odafigyelnek, hogy megőrizzék a békét, ennek érdekében válságstábot is létrehoztak.

A világ konfliktusai a berlini iskolaudvarokon is játszódnak

– mutatott rá Franziska Giffey (SPD) gazdasági szenátor. Bejelentették, hogy ezért az arabok lakta Neukölln iskolái ismét kapnak biztonsági őröket, amit néhány éve megszüntettek.

Megírtuk: hétfőn egy kerületi gimnáziumban verekedés tört ki, ahol egy palesztinai zászlót lengető 14 éves fiú buzdítására a muszlim diákok „Allahu akbar!” felkiáltásokkal hergelték a többieket. A lázongást egy tanárnő meg akarta akadályozni, válaszul a palesztin fiatalok egyike megütötte és megrúgta, majd testi sértés miatt feljelentést is tett a támadásra pofonnal védekező pedagógus ellen.

Szitokszó a diákok körében



Samuel Salzborn politológus szerint a muszlim és arab gyökerű családokból származó fiatalok közvetítésével az elmúlt 10-15 évben felerősödött az Izrael elleni gyűlölet a berlini iskolákban, ahol elterjedt, hogy a zsidó szót szitokszóként és fenyegetésként is használják. A probléma virulens, a múltban ismétlődő erőszakos esetek történtek – nyilatkozta a német sajtóügynökségnek, hozzátéve, hogy a zsidó szülők az állami iskolákból folyamatosan íratják át gyerekeiket a zsidó intézményekbe, ahol most fellángoltak a félelmek. Ausztriában is hasonló a helyzet, ahol az osztrák statisztikai hivatal legújabban azt közölte, hogy a bécsi általános és középiskolás tanulók fele nem beszél annyira németül, hogy követni tudja a tanórákat, pedig nagyobb részük már óvodába is oda járt.

Palesztin matricákkal a homlokán kaptak el egy szélsőségest

A túlnyomórészt palesztinok, szíriaiak által lakott, berlini Neukölln kerületben több incidens történt a Hamász izraeli támadása óta, ezért a rendőrség fokozott készültségben járőrözik. Hétfőn például igazoltattak egy férfit az Arab utcaként ismert Sonnenallee-n, akinek palesztin szimbólumok voltak a homlokára és a mellkasára ragasztva.

A Berliner Zeitung információi szerint kiderült, hogy a rendőrség által ismert Musaab Abu Attát állították meg, aki a Samidoun hálózat egyik vezére volt. A járőrök felszólították a 26 éves férfit, hogy távolítsa el magáról a jelképeket, ám erre nem volt hajlandó, hanem jelentős ellenállást tanúsítva palesztin-barát jelszavakat kiabált. Válaszként letartóztatták, az elfogás során két rendőr könnyebben megsérült. A Szíriából érkezett menekült a fogolyszállítás során tovább garázdálkodott, arabul sértegette a rendvédelem embereit.

Rendőrszakszervezet: súlyos bűncselekményekre kell számítani

Hétfő este a rendőrök feloszlatták a kerület kiemelt pontjain összegyűlt, álarcos fiatalok gyülekezőjét is. A résztvevők kövekkel támadtak a rendőrökre, és Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak. A rendőrök szakszervezete, a GdP felhívta arra a figyelmet, hogy Berlinben az évek alatt hatalmasra duzzadt a palesztin bevándorlók közössége, amely rendszeresen szolidaritást mutat a terrorszervezetekkel, és gyűlöletet szít a német főváros utcáin.

Benjamin Jendro, a GdP szóvivője szerint a közeljövőben több alkotmányellenes hangnemre és súlyos bűncselekményekre kell számítani a radikalizálódott iszlamisták részéről, és nem csak a jelenlegi, izraeli helyzet miatt.