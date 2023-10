Egyre feszültebb a hangulat a németeknél, ahol az Izrael ellen elkövetett, brutális szombati terrortámadások óta az iszlamista bevándorlók több nagyvárosban csoportosan, utcára vonulva ünneplik a radikális Hamászt, éljenzik a zsidók legyilkolását és antiszemita szólamokat skandálnak.

A migránsok gyűlölettüntetései ellenében hétfő este – fokozott rendőri készültség mellett – Münchenben, Stuttgartban, Hamburgban és Duisburgban tömegek gyűltek össze, hogy kifejezzék szolidaritásukat Izrael iránt.

Provokáltak a migránsok, de a rendőrök közbeléptek

Mintegy ezer ember tüntetett hétfő este Münchenben, ezzel egy időben Hamburgban is, hogy állást foglaljanak az erőszak és az antiszemitizmus ellen a radikális palesztinok barbár módon elkövetett, izraeli támadásai után. Több száz résztvevő gyűlt össze Stuttgartban és Duisburgban is a terrorizmussal szemben – számolt be a Bild.

A megmozdulások nem múltak el incidensek nélkül: a müncheni Odeonsplatzon mintegy kétszáz bevándorló jelent meg a szolidáris tüntetők közelében, meg akarták támadni őket, akik válaszul izraeli zászlókat emeltek a magasba. A Hamász támogatói pedig Palesztina zászlókat lengettek és a transzparenseik Izrael – mint „terrorista rezsim” – teljes megsemmisítésére szólítottak fel. A rendőrök azonnal közbeléptek, visszalökték a támadókat és három férfit letartóztattak.

Duisburgban körülbelül 150-en voltak, akik a zsidók ellen agitáltak. A gyűlöletkeltő demonstrációt irányító személy a felszólalásában azt hangoztatta, hogy a Gázai övezetet bombázzák, ahol egész családokat irtanak ki. A Hamász szörnyű bűneiről azonban egy szót sem ejtett – számolt be a napilap.

Hamburgban a Német-Izraeli Társaság a város központjában tartott nagygyűlést, attól tartva, hogy az antiszemita bevándorlók erőszakot szítanak a hamburgi zsidók ellen is. Eközben Berlinben a Chabad Zsidó Hitközség zsinagógájában emlékeztek meg a terrorcselekmények áldozatairól, ahol a díszvendég Izrael Állam németországi nagykövete volt. Ron Prosor kijelentette:

Szükségünk van Németország támogatására holnap és holnapután is!

A hangulat a berlini Neukölln negyedben a leginkább kiélezett, ahol a Sonnenallee-n – amit a helyiek Arab utcaként emlegetnek –, a szombatról vasárnapra virradó éjszaka palesztin tüntetők jártak örömtáncot a Hamász vérfürdője miatt, örömükben süteményt is osztogattak az arra járóknak.

A Berliner Zeitung riportja szerint a közvéleményt elsőként sokkoló, provokatív megmozdulás óta fokozták a rendőri jelenlétet a német fővárosban, ám a palesztin bevándorlók fellépése a kerületben, sőt, egész Berlinben egyre erőszakosabb, és zsidőgyűlölő megnyilvánulásoktól hangos.

Egyre nagyobb rettegés lesz úrrá a német nagyvárosokban élő izraelieken Becslések szerint körülbelül 30 ezer izraeli él Németország fővárosában, ők egyre kevésbé érzik magukat biztonságban, például az utcán nem mernek héberül beszélni. Egyikük a lapnak elmondta, hogy ha nincs jelen a rendőrség, gyakori, hogy megsértik, leköpik vagy orron ütik a migránsok. Tény, hogy az Antiszemitizmus Kutató és Információs Központban szombat óta szaporodnak a hírek a berlini zsidók elleni sértésekről és fenyegetésekről, valamint a terrorizmus dicsőítéséről.

A Sonnenallee-n az utóbbi napokban rengeteg Palesztina zászlót tűztek ki az éttermek, kávézók, lakóházak fölé, vagy a fehér, fekete, zöld és piros színeket felfestették a műemlékekre, a fákra, a járdára, az útmenti elektromos dobozokra, a házak falán pedig a szélsőséges Samidoun hálózat plakátjai lógnak. Megszaporodtak az antiszemita falfirkák és a szórólapon terjesztett, olyan szlogenek is, mint például „Szar cionisták” és „szabad Palesztina”.

A Kösliner Strasse-n öt ház homlokzatát „Németország finanszírozta, Izrael bombázta” felirattal illették. A charlottenburgi Schlüterstrasse-n pedig valaki fehér festékkel azt írta az útra, hogy „Baszd meg Izraelt”.

A kedélyek egyelőre nem nyugodhatnak, mert a radikalizálódott berlini arabok jövő szerdára újabb palesztin-párti nagygyűlést hirdettek meg Neuköllnben.

Felrúgtak egy tanárt egy berlini középiskolában

Kiszabadult a szellem a palackból: a Hamász izraeli akciójának lendületével a gyűlölet már a berlini iskolákban is fellángolt.

Például verekedés volt hétfőn a Neukölln's Sonnenallee-n található Ernst-Abbe-Gymnasium iskolaudvarán, amikor egy németajkú tanárnő megpróbálta elvenni a palesztinai zászlót az egyik diáktól – írja a Bild. Mint idézik, előzőleg Paula Ranft vasárnap a Brandenburgi kapunál mondott bátor beszédében jelezte, hogy az arab származású fiatalok zsidók és Izrael állam elleni izgatása régóta a mindennapok része a berlini iskolákban.

A másnapi összetűzésről az X közösségi platformra is felkerült egy video, amelyen egy, a fején palesztin kendőt viselő, 14 éves diák látható, amint egy Palesztina zászlót húz elő a hátizsákjából, majd lengetni kezdi az iskolaudvaron és integet a többi muszlim fiatalnak. Ekkor a diákok egy része lelkesen kiabálni kezdte, hogy „Allahu akbar!”, ami miatt mások tiltakozásba kezdtek.

Emiatt próbált közbe lépni a tanárnő, akit azonban az egyik fiatal megütött és megrúgott, majd a pedagógus a földre zuhant. A napilap szerint miután felállt, pofon vágta a támadó diákot. A középiskola riasztotta a rendőrséget, amely kölcsönös testi sértések ügyében folytat vizsgálatot a politikai indíttatású bűncselekményekért felelős állambiztonsági szervvel közösen.

A rendőrségi szóvivő szerint a tanárnő azt mondta, hogy muszáj volt védekeznie, miután az iszlamista diák bántalmazta, aki feljelentést is tett a tanárnő ellen.

Sokan halottnak tettették magukat A német sajtóban hétfő este is még sorra jelentek meg az izraeli technofesztivál túlélőinek beszámolói a szombati terrortámadás legnagyobb tömegmészárlásának részleteiről, amikor mintegy hat órán át rendeztek borzalmas vérfürdőt a radikálisok. Egy 23 éves, tel-avivi fiatalember a Bildnek elmondta, hogy első alkalommal tartották a sivatagi ünnepi fesztivált, amelyen a szeretet, a tisztelet és a szabadság hangulata uralkodott, mielőtt napfelkelte után lecsaptak a terroristák. Egy szervezett hadsereg jelent meg mesterlövészekkel, puskákkal, drónokkal, rakétavetőkkel – mintegy háromezer fegyvertelen ember ellen. Lelőttek mindenkit, aki mellett elhaladtak. Néhányan úgy gondolták, hogy ha halottnak tettetik magukat, az segíthet, de közülük is sokakat lelőttek. A Hamász harcosai autóról autóra jártak, és néhány centiméterről kivégezték az ott bujkáló fiatalokat, nőket erőszakoltak meg a barátaik holtteste mellett.

Iszlám szakértők nyílt levélben tiltakoznak

Az izraeli terrortámadásokat követő, embertelen éljenzés a német nagyvárosokban, a bevándorlók elrettentő ünneplése a politikai, tudományos közélet szereplőinek kedélyeit is felborzolták. Többen keresik a megoldásokat a lámpás koalíció elhibázott migránspolitikájának gyors orvoslására.

Például hétfőn ismert német iszlámszakértők, tudósok, pszichológusok és CSU/CDU-párti politikusok közös, nyílt levelet írtak, amelyet eljuttattak a Die Welt-hez.

Ebben szorgalmazzák a 2021-ben általuk megalakított Politikai Iszlamizmus Szakértői Csoport visszaállítását, amely kompetens tanácsadó testületként működött a Szövetségi Belügyminisztériumban. Azonban Nancy Faeser német belügyminiszter tavaly feloszlatta a bizottságot, mert szükségtelennek tartotta a további működését, a tagjait pedig iszlamofóbként állította be.

A döntést most próbára teszi az izraeli terror nyomán hazánkban kialakult helyzet, ahol már veszélyben van a békés társadalmi együttélés. De mi bármikor készek vagyunk újra elvállalni a feladatot, egy telefonhívás is elég

– írják az alapítók, akik szerint a terrorcselekmények horrorfelvételei, az izraeli tudósítások mélyen megdöbbentőek, és a palesztin terrorizmus brutalitásának mértékét mutatják be.