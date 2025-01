Nagyszabású ingatlanfejlesztés indulhat a következő években a rákosrendezői rozsdaövezetben. Az egyesült arab emírségekbeli Eagle Hills ingatlanfejlesztő vállalat közel 51 milliárd forintért veszi meg a területet, amelyen a tervek szerint 5 milliárd euró, azaz több mint 2000 milliárd forint értékű beruházást tervez. A fejlesztés jelentős hatással lehet a lakáspiacra is.

A Mini-Dubajként indult, de hivatalosan Grand Budapest névre keresztelt beruházás keretében a beruházó 100 hektár hasznosításával számol, amiből 30-40 hektáron parkokat és közterületeket tervez. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy az új városrész nem lesz túlzsúfolt. Ennek viszont az lesz az ára, hogy épületek nem oldalirányba, hanem felfelé terjeszkedhetnek. A projekten belül akár 250-500 méteres felhőkarcolók elhelyezésére is lehetőség nyílik. Ez a magasság a főváros legmagasabb épületének számító 143 méteres Mol Campusnak a duplája és triplája is lehet – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

4-5 milliós négyzetméterár is elképzelhető

Egyelőre nem tudni, pontosan mikor és hány lakás épül majd, de a mostanihoz képest jóval magasabb árakkal lehet számolni. Egyrészt az új lakások leghamarabb 2-3 év múlva kerülhetnek piacra, a kivitelezés pedig a következő 5 évben biztosan nem ér véget. Addig pedig árnövekedéssel lehet számolni mind a lakáspiacon, mind pedig az építőiparban. Másrészt a magasépítés jelentős költségei szó szerint beépülnek majd az árakba.

A mostani kilátások alapján a négyzetméterárak elérhetik 4-5 millió forintot, de addig még rengeteg tényező változhat. Mindenesetre ez az összeg nem számít kiugrónak, hiszen ma is vannak olyan új építésű budapesti lakóingatlanok, amelyeknél ennél magasabb a négyzetméterár. Bár a Grand Budapest projekt kapcsán számos kérdés még nyitott, de a környék lakáspiacán a spekuláció miatti élénkülés szinte azonnal beindulhat, tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Részben azért, mert az állam jelentős infrastruktúrafejlesztést vállalt a terület eladásával párhuzamosan. Ezek a tervezett fejlesztések pedig nagyon gyorsan megjelenhetnek a környékbeli lakásárakban is. Az árak emelkedéséhez az is hozzájárulhat, hogy az új városrészben irodák, kereskedelmi és szolgáltató egységek is épülhetnek, amelyek eredményeként vonzó lokáció lesz az új városrész, ezért sokan költözhetnek oda.

Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint a XIII. kerület érintett részein a használt lakások átlagos négyzetméterára meghaladja az egymillió forintot, az újaké pedig 1,5 millió forint. A XIV. kerületi oldalon a Grand Budapest-közeli részeken a használt lakásokat majdnem 1,1 millió forintos négyzetméteráron kínálják eladásra. Miközben az újaknál 1,3 millió forinttal lehet számolni. Rákosfalván a használt lakásoknál 1 millió forint, Alsórákoson pedig 1,1 millió forint jelenleg az átlagos négyzetméterár.