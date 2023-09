A város gazdasági fejlődését jól tükrözi, hogy idén minden korábbit meghaladó nagyságú, várhatóan 7 milliárd forint lesz a helyi iparűzési adóból származó bevétel Zalaegerszegen – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján a polgármester.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), a városi közgyűlését követő tájékoztatón beszélt arról, hogy a képviselők a város első féléves gazdasági mutatóit is megtárgyalták.

Míg 2014-ben 3 milliárd;

2019-ben pedig 4,5 milliárd forint volt a helyi iparűzési adó;

addig a jelenlegi adatok alapján várhatóan eléri idén a 7 milliárd forintot.

A most közölt adat ráadásul még nem is tartalmazhatja például a Rheinmetall nemrég átadott harcjárműgyárának, vagy a még most is zajló további nagyberuházásoknak a befizetéseit, hiszen azok csak a jövő évi költségvetésben jelentkeznek – tette hozzá a polgármester.

Balaicz Zoltán beszámolt arról is, hogy Zalaegerszeg idei költségvetésének harmadik negyedéves módosításával ismét nőtt a főösszeg. A különböző projektek támogatásai és az állami normatívák emelkedése révén 793,6 millióval 59,3 milliárd forintra nőtt a város idei költségvetésének kerete.