A Balaton környékén sok üzlet például 22 órakor zár, reggel pedig általában 6-fél 7 magasságában nyitnak ki. A telex.hu összegyűjtötte, hogy az egyes áruházláncoknak hogyan változik a nyitvatartási ideje a nyár beköszöntével.

A Lidl nyolc balatoni üzlete meghosszabbított nyitvatartási idővel várja a vásárlókat. A boltok hétfőtől szombatig 6.30-kor, egyes helyeken 7-kor nyitnak, és este 9-kor, illetve 10-kor zárnak. A hét utolsó napján egységesen reggel 7 és este 8 között lesznek nyitva.

A Penny üzleteinek nyitva tartása is módosul. A vállalat a Pénzcentrumnak azt írta, hogy minden Balaton menti boltjuk a hétköznapokon, illetve szombaton legkésőbb 9-kor bezárja a kapukat. Vasárnap három üzletük (Balatonalmádi, Siófok és Gárdony) tart majd este 8-ig nyitva, míg a többi városban marad a már megszokott este 6 órai zárás.

Az Aldi esetében a változás tíz Balaton környéki üzletet érint. Általánosságban az mondható, hogy az Aldi üzletei hétfőtől-szombatig reggel 7 és este 10 között lesznek nyitva (Keszthelyen és Tapolcán csak fél 10-ig), vasárnap azonban csak este 8-ig lehet majd az Aldikban vásárolni.

A boltok listáján a Tesco a következő. A szezon alatt az üzletekben reggel 6 és este 10, illetve 11 között lehet vásárolni. Vasárnap két helyen, Keszthelyen és Balatonföldváron nyitnak egy órával később, reggel 7-kor a Tesco üzletek.

A Balaton partján is élhetnek a vásárlók az aznapi kiszállítás lehetőségével és az áruházi átvétellel is, valamint felhívták a figyelmet arra is, hogy a Veszprémben, Siófokon, Balatonfüreden és Keszthelyen működik on demand rendelés, ahol partnerük a Foodora és a Wolt.

A Spar élelmiszerláncnak összesen 23 boltja van a magyar tengernél – a legtöbb Siófokon, ahol öt üzletük is megtalálható. A boltok általában 06:00 és 06:30 között nyitnak, és általában 20:00-21:00-ig között zárnak. Siófokon viszont van olyan üzlet, ami este 10-ig is nyitva van. A benzinkutaknál található express üzletek pedig éjjel-nappal üzemelnek.

A szupermarketlánc közölte, hogy a balatoni szezonra való tekintettel Vonyarcvashegyre, Cserszegtomajra és Gyenesdiásra is szállítanak online rendeléseket, és június 5-től Hévízen is elérhető a házhozszállítási szolgáltatás.