Mindenki elmondhatja, hogy valamilyen sikert ért el, még azok is, akiknek inkább látványos kudarcnak látjuk az eredményeiket. De valamilyen kis szépségtapasza több pártnak is van – mondta az Economxnek Ember Zoltán Levente. Az Iránytű Intézet ügyvezetője úgy fogalmazott, a Fidesz elmondhatja, hogy

visszaszerzett 4 megyei jogú várost,

visszaszerezte a budai várat,

hogy a megyei közgyűlésekben többsége van (1 megyét leszámítva),

sok ember szavazott rá,

és megnyerte az EP-választást is.

Ha a negatív tartományban lévő jelenségeket vizsgáljuk, láthatjuk, hogy

a kis- és középvárosi kategóriában nagyon sok települést vesztettek el, és sok váratlan vereséget szenvedett a kormány fontos településeken, mint például Pask, Mosonmagyaróvár, Keszthely.

A 10-20-30 ezres kategóriában, amelyet ellenzéktől vett át, az viszont meglehetősen rövid.

Emiatt és talán a 45 százalék alatti eredmény miatt főhet a Fidesz feje.

Elmondhatjuk, hogy bár ütést kapott a rendszer, ettől függetlenül a gépezet ép. Ugyanúgy Polt Péter az ügyész, nem változott a médiatér állapota, tehát a szükséges eszközök sértetlenek maradtak.

A rendszer megszédült, de elesni nem fog.

Amitől eleshet, az a szisztematikus politikai munka. Itt jön majd be a Tisza és a független polgármesterek szerepe, fontos lesz, hogy mire használják a választásokig hátralevő két évet.

Ember Zoltán szerint a Fidesznek egyébként ez volt a legpesszimistább forgatókönyve: 40 százalék alatt ugyan ők sem számoltak, de a 44-46 százalék volt az alja annak, amit gondoltak. Ami csalódást jelenthet, hogy bár a mozgósítás működhetett, a gépezet működött, már nem volt elég fideszes szavazó. Azért szólalhat meg a vészcsengő a pártnál, mert egy országgyűlési választáson többen fognak elmenni szavazni. A Fidesz potenciálja jelenleg erre volt képes, márpedig a párt ezt az eseményt úgy kezelte, mint egy országgyűlési választást: olyan eszközöket, erőforrásokat és tétet adott neki, mintha országgyűlési választás lenne.

A Tisza eredményeit 23-29 százalék közé jósolták korábban, de volt olyan is, amely 32-t mutatott. A Tisza várható eredményéből ez a tető, 1,34 millió körüli választó. 2014-ben a baloldali összefogás 26 százalékot hozott, a Jobbik legjobb formájában tudott 20-21 százalékot. Mindegyikre ráfejelt a Tisza főben és százalékban is, ráadásul közel van a 2022-es teljes ellenzéki együttműködéshez is, amely 36 százalék volt akkor, és ettől a 30 nincs olyan messze.

Budapesten még annál is jobbat értek el mint amit jósoltak, ugyanakkora frakcióval lesznek jelen, mint a Fidesz. A többi ellenzéki pártot pedig mintha megsemmisítette volna. Most lesz egy gravitáció a Tisza felé, ellenzéki pártok tagjai, polgármesterek, civilek elkezdenek érdeklődni a Tisza iránt, hiszen az új pártnak van egy papír a kezében, amelyen az áll: olyan nagy vagyok egyedül, mint ti együtt voltatok

- közölte az elemző.

Ha az ellenzék legnagyobb vesztesét keressük, egyértelműen a Momentumot kell megjelölni, és ők ugye pont a legutóbbi EP-választáson robbantak be. Ez az alig több mint 3 százalékos eredmény hatalmas visszaesés, főleg, hogy az európai jelenlétre óriási energiákat mozgósítottak. Sok polgármesterüket is elvesztték, hiszen akik 2019-ben nyertek, közülük többen már nem a párt tagjai, és az idei polgármesteri versenyfutásban is kevés eredménnyel tudnak büszkélkedni.

A Momentumnál most sok múlik azon, hogy mennyi ideig tart, amíg szembe néznek ezzel a kudarccal, mennyi idő, míg átlépnek rajta és újraszerveződnek - mondja az Iránytű ügyvezetője. Az eddigi tapasztalatok szerint a pártnak van egy olyan betegsége (korábban a Jobbiknál és az LMP-nél is ez volt a jellemző), hogy azok a mezei tagok, akik választójoghoz jutnak tisztújítás alkalmával, a pártvezetést inkább büntetni szeretik, mint jutalmazni. Ezért láthattunk mindig komplett sorcserét a Momentumnál, és így történt, hogy egy szinte ismeretlen elnököt neveztek ki Gerencsér Ferenc személyében.

Ember Zoltán Levente szerint,

ha a párt történelmét nézzük, akkor most a vezetőt menesztik, de ha Donáth Annát elzavarják, akkor elég sötét lehet a jövő. Hiszen nincs már alternatíva ezen felül.

Az elemző azt is a párt nagy hibájaként hozta fel, hogy amíg futott a szekér, a Momentum nem helyezte el magát az ideológiai mezőnyben. Van konzervatív, liberális, sőt szocialista szárny is a közösségen belül, ám csak most, az utolsó pillanatban jöttek rá, hogy egyértelműen liberális pártnak kell lenniük, hiszen igenis van erre igény itthon, csak későn lépték meg. Nem elég, ha bemondom egyszer a tv-ben, hogy liberális vagyok, ezt hónapokon keresztül kell sugározni a választók felé - zárta gondolatait az elemző.

Teljesen átalakult az ellenzék

Az éjszaka nagy meglepetése az volt, hogy teljesen átrendeződött az ellenzék, amelynek lettek nagy nyertesei és nagy vesztesei - fogalmazott Palóc André, a Századvég vezető elemzője. A Tisza párt várakozásokon felül tudott teljesíteni, míg például a DK az év eleji reményeihez képest lényegesen gyengébben szerepelt, de a legnagyobb vesztesnek a Momentumot nevezte, amely sem az EP-be, sem pedig a fővárosi közgyűlésbe nem jutott be. Az elemző ezt is meglepetésnek nevezte. A Mi Hazánk kapcsán pedig kiemelte, a nemzeti radikális párt számára fontos állomás lehet az Európai Parlament mandátum.

A Tisza Párt túlnyerése kapcsán Palóc André elmondta,

az eredményből ki lehet olvasni az ellenzék leváltásának szándékát is.

Az valóban egy nagy kihívás, hogy tíz mandátumot szereztek a budapesti közgyűlésben, és hetet az Európai Parlamentben, de jelenleg nem ismerünk nemhogy tizenhét, de talán öt politikusukat sem. A következő időszak arról szólhat a Tisza párt esetében, hogy a gyakorlatban megmutassák, hogyan politizálnak, milyen felszólalásaik lesznek, hogyan szavaznak. Az élet és a politikai munka szolgáltatja majd a tapasztalatokat Magyra Péter vezette formáció esetében.

A Századvég vezető elemzője hangsúlyozta azt is, hogy mindenezek ellenére a Fidesz maradt a legerősebb párt hazánkban. Miközben Európába kitekintve Emmanuel Macron francia elnök annyira rosszul szerepelt, hogy kénytelen volt előrehozott választásokat bejelenteni, és a belga miniszterelnök is lemondásra kényszerült.

Az európai parlamenti választás a tagországok egy jelentős részében már aznap éjjel okozott politikai viharokat, ehhez képest a Fidesz 44,6 százalékos eredménye amúgy a legerősebbnek tekinthető a kormányzó pártok részéről.

Az kétségtelen, hogy kevesebb mandátuma van most a Fidesz-KDNP-nek, mint amennyi 2019-ben volt, azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy ha ezt a listás eredményt rávetítjük a parlamenti választásokra, akkor ez nagyjából 2014-es választási eredmények feleltethető meg - tette hozzá.

Budapest jövője kapcsán leszögezte, nehéz dolga lesz bármelyik főpolgármesternek is, és ezt már a választások előtt is lehetett látni.

A legnagyobb kérdés az lesz, hogy lehet majd együttműködni a fővárosi közgyűléssel, ugyanis egyik politikai erőnek sem lesz többsége.

Az elemző szerint nagy kérdés az is, hogy a Tisza párt végül az ellenzékkel tart-e, vagy adott esetben tartózkodik, esetleg a Fidesz-KDNP-vel szavaz.

Ami a főpolgármester személyét illeti, nyilvánvaló, senkinek sem érdeke, különösen nem a budapesti választóknak, hogy hosszú időn keresztül tartson a bizonytalanság, úgyhogy az lenne a legszerencsésebb, ha napokon belül lezárulna a szavazatok újraszámlálása. Itt csak aranyérem van, az ezüstöt nem tartják számon - hangsúlyozta.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy szerinte Budapest mennyire lesz így működőképes. Palóc André szerint ez nagyban attól függhet, hogy konszenzusos, vagy inkább egy konfliktusos főpolgármester lesz. Az elemző szerint Vitézy Dávid inkább konszenzusos személy, míg Karácsony Gergely az elmúlt időszakban inkább a konfliktusokat kereste a kormánypártokkal, úgyhogy nem tartja kizártnak, hogy ezen múlhat a főváros működőképessége.

Cikkünk folyamatosan frissül az újabb elemzői megszólalásokkal.