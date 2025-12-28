Kulcsfontosságúnak bizonyult az uniós források felhasználása és a jövőbeli pénzügyi keretek szempontjából a 2025. december 18–19-i, évzáró uniós csúcs, avagy a brüsszeli gépezet a legkevésbé sem eseménytelen záróakkorddal a háta mögött ment el téli szünetre. Mielőtt fejest ugranánk az Európai Bizottság adatbázisaiba, érdemes felidéznünk néhány sarkalatos pontot.

Az EU 90 milliárd eurós pénzügyi csomagot hagyott jóvá Ukrajna számára 2026–2027-re.

A finanszírozás módja EU-szintű közös hitelfelvétel (közös kötvénykibocsátás), uniós költségvetési garanciával.

A források reformfeltételekhez kötöttek, mint például költségvetési fegyelem, jogállamiság, korrupcióellenes intézkedések.

Az orosz befagyasztott vagyon közvetlen felhasználása egyelőre nem valósult meg, de nem napirenden maradt.

Mindezt józanul értékelve kijelenthetjük, hogy az Európai Unió egyre inkább kész közös adósságeszközökkel stratégiai célokat finanszírozni.

2028–2034-es tervek a geopolitikai befektetés korszakában

Miközben elméletileg már derékig gázolunk a 2021–2027-es programozási időszakban, gyakorlatilag még a hétéves ciklus fejlesztési forrásainak felhasználása igencsak gyerekcipőben jár. De mivel már 2025/2026 fordulóján vagyunk, Brüsszelben a viták homlokterébe került a 2028–2034-es éra előkészítése.

Az EU-csúcs után immár zöld a lámpa a többéves pénzügyi keret, az MFF (Multiannual Financial Framework) tárgyalásainak érdemi szakasza előtt. A cél elkerülni a két szék között pad alá esést, vagyis elkerülni 2028 elején a finanszírozási szakadást.

A fő ütközési pontok közé tartozik a kohéziós és agrárforrások súlyának csökkenése vagy átalakítása, illetve a forrásátcsoportosítás módja, előnyben részesítve olyan területeket, mint a versenyképesség, a kutatás-fejlesztés, a digitalizáció, a védelmi ipar.

Százalékpontok felett mehet a szkander az új ciklus hívószavai körül, mint ahogy további egyeztetések tárgya az új közös pénzügyi eszközök és a saját uniós bevételek szerepe is.

Mindebből az olvasható ki, hogy az eddig megszokott, mondhatni klasszikus támogatási logika helyett stratégiai, teljesítmény- és reformalapú forráselosztás korszaka veheti kezdetét. Emellett az EU megerősítette, hogy a bővítés (lásd: Ukrajna, Nyugat-Balkán) geopolitikai befektetés. Ez az álláspont azonban már középtávon nyomást gyakorol az MFF-re, mivel az új tagok bevonása nélkülözhetetlenné teszi a kohéziós politika újragondolását és a támogatások feltételrendszerének szigorítását egyaránt.

Ha veszünk egy nagy levegőt, Ukrajnán és a közös hitelen túl azt látjuk, kőkemény politikai viták küszöbén állunk a kohéziós és agrárpénzek terén. Az eddigiek alapján hosszú távon az tűnik egyértelmű kifutásnak, hogy az eddiginél jóval kevesebb lesz a kvázi automatikus támogatás, az így keletkező űrt több stratégiai, feltételes és versenyképességi fókuszú forrás töltheti be.

Érzékeny pont az uniós források hiánya

Mindez a jövő, de mit mutat az uniós források jelenkora? Árulkodó, hogy arról az OTP Bank 2026-os Befektetési kitekintője sem feledkezett meg: az idén mindössze fél százalékkal növekedhet a magyar gazdaság, amelynek a legfőbb húzóereje tavalyhoz hasonlóan a fogyasztás.

A beruházások sorozatban a harmadik évben zsugorodhatnak egyes költségvetési intézkedések és az uniós források hiánya miatt.

Korábban a GKI is többsör hangot adott annak, hogy EU-s források nélkül a magyar gazdaság növekedése jelentősen gyengébb lenne: 2004 és 2024 között plusz 1,4 százalékpontot jelentettek a támogatások a GDP többletében kifejezve. Virovácz Péter (ING Bank) arról beszélt, hogy a magyar gazdaság ötödik éve stagnál vagy lassú növekedést produkál; a korábban ígért EU-források érkezése pedig legkorábban 2026 vége, 2027 eleje körül várható. Németh Dávid (K&H Bank) hasonlóképp látja: az elmaradt vagy lassan érkező EU-támogatás gyengítő tényező, így egyértelműen szükség van strukturális és fiskális kiigazításokra.

Az Európai Bizottság adatbázisa azt mutatja, hogy egyelőre nem Magyarország-specifikus probléma a 2021-2027-es uniós források lassú, vontatott lehívása. A 27 EU-tag átlagosan a rendelkezésre álló támogatások mindössze 15,8 százalékát vitte haza 2025 végéig: ebből ráadásul 5,6 százalék előfinanszírozás, mindössze 10,2 százalék mögött állnak a beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó, teljesítésalapú számlák brüsszeli ellentételezése.

A magyar mutató 15,5 százalékon áll, ami gyakorlatilag megfelel az EU-átlagnak.

Vetve egy pillantást Európa eminens diákjaira: Finnország már 27,9 százalékon áll, de jó ütemben halad Luxemburg (26,4), Csehország (25,9), Románia (22,9) és Észtország (22,7) is.

Magyarország a középmezőnyben van, 27-ből a 14. helyet foglalja el.

Az európai közösség egészét tekintve 377,36 milliárd euró a 2021–2027-es költségvetés, ennek a 15,8 százaléka 59,47 milliárd euró, amit már a brüsszeli malacpersely feltörésével megkaparintottak a tagállamok.

Magyarország esetében 25,58 milliárd euró a teljes kassza, ebből 21,38 milliárd az EU-s finanszírozás, a fennmaradó 4,2 milliárd pedig a nemzeti önrész.

A 2025 év végi 15,5 százalékos magyar lehívás úgy jött össze, hogy ez a mutató 2022-ben még 1,5 százalékon állt, amit 2023-ban 5,2, majd 2024-ben 8,3 százalék követett. Vagyis a munka nagy része még hátravan, de az semmiképp sem mellettünk szól, hogy Magyarország nem teljesítette maradéktalanul az EU által előírt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek a kifizetések előfeltételei.

Ezen a meccsen egyelőre nem állunk nyerésre

Brüsszel fő kifogásai Magyarországgal szemben továbbra is a közbeszerzések átláthatatlansága, a korrupció elleni intézmények gyengesége, az igazságszolgáltatás függetlenségének hiányosságai, továbbá az EU-pénzek ellenőrzésének korlátozott hatékonysága.

Emiatt mintegy 6,3 milliárd euró kohéziós forrás fel van függesztve, a Helyreállítási Alap (RRF) hozzávetőleg 6,5 milliárd euró támogatási része pedig gyakorlatilag nem hozzáférhető.

Egyes összegek időkorlát miatt ráadásul végleg elveszhetnek. Nem túlzás azt állítani, hogy a fejlesztéspolitikában lejt a pálya, és ezen a meccsen Magyarország jelenleg nem áll nyerésre.