Bár még mindig vannak kérdőjelek a SAFE-forrásokkal kapcsolatban, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) magabiztosan nyilatkozott a védelmi ipar fejlesztéséről. Nagy Márton miniszter a közösségi oldalán "mellébeszélés helyett négy konkrét megállapítást" tett a SAFE-hitelről:

A SAFE hitel egy védelmi hitel, nem pedig egy háborús hitel! A SAFE hitelkeretnek köszönhetően a Magyar Honvédség olyan védelmi képességekre tehet szert, amely garantálni tudja azt, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és a béke tartósan fennmaradjon. A SAFE hitelkeretből a kormány kizárólag olyan védelmi beruházások finanszírozását valósítja meg, amelyek eredetileg is szerepeltek a költségvetési tervekben, így a SAFE hitel felvétele a tervezett piaci kötvénykibocsátást váltja ki, illetve helyettesíti, plusz államadósságot nem generál. A SAFE hitel 200 bázisponttal alacsonyabb kamatú, mint a piaci devizahitel, tehát olcsóbb finanszírozást tesz elérhetővé a jelenleg elérhető piaci forrásokhoz képest. Ezáltal a magyar adófizetőknek évente 125 milliárd forintot spórol a futamidő alatt, ennyivel több marad az államkasszában. Ráadásul a hitel hosszú futamidejű, így az tartósan tudja finanszírozni a védelmi fejlesztéseket, amely tovább erősíti a pénzügyek és a finanszírozás stabilitását. A megállapodásra hamarosan sor kerülhet, amelynek eredményeképpen a következő hónapokban a magyar költségvetés számára 15 százalék előleg átutalására kerülhet sor (a teljes keret 16,2 milliárd euró). Ez 2,43 milliárd eurónyi forrást jelent.

Tehát a kormányzat tervei szerint még a választások előtt megérkezik az Európai Uniótól több mint 937 milliárd forintnyi uniós forrás, azt pedig már korábban megírtuk, hogy a teljes, 6300 milliárd forintos fejlesztési csomag az Orbán-kormány elképzelése alapján fog megvalósulni.

Arról is írtunk, hogy az uniós parlament tegnap arról tartott plenáris vitát, hogy a "Magyarország által benyújtott nemzeti terv jóváhagyása az Európa Biztonsági Cselekvési Eszköz (SAFE) finanszírozására függőben van, tekintettel az állami források elosztásával kapcsolatos tartós aggályokra." Kaja Kallas kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő ezen alkalomból kiemelte: Magyarország benyújtotta a SAFE védelmi beruházási programhoz kötődő nemzeti tervét, és ezt a javaslatot ugyanannak a szigorú vizsgálatnak vetjük alá, mint az összes többi javaslatot. A feltételességi rendelet a SAFE-re is alkalmazandó, ez akkor léptethető életbe, ha a jogállamiság súlyos megsértése ténylegesen érinti, vagy súlyosan veszélyezteti az unió költségvetését.

A bizottság nemcsak az előzetes értékelés során, hanem a végrehajtás teljes időszakában is ellenőrzi a forrásfelhasználást, különös tekintettel a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzésére. Ugyanakkor a végső döntés a SAFE-források jóváhagyásáról az uniós Tanács kezében lesz.