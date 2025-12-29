Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órától.

A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott: „kérdés nem marad válasz nélkül”. A témákról azonban többet nem árult el.

A hasonló eseményekre az utóbbi esztendőkben valamivel korábban kerített sort a kormányfő, 2024-ben, 2023-ban és 2022-ben is december 21-én jelent meg a nemzetközi sajtó előtt.

A miniszterelnök a kormány december 23-i utolsó ülése után is értékelést adott a kabinet tevékenységéről. Akkor úgy összegezte: a háborús és szankciós környezetben is végrehajtották azokat a hazai intézkedéseket, amelyeket még a béke reményében tűztek ki célul.