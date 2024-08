5,5 millió alatt szinte nem lehet új autót vásárolni Magyarországon, de amit igen, az elég fapados – írta meg a Pénzcentrum. Július elején élesedtek az újabb kötelező, uniós biztonsági előírások, ez drágította meg az új autókat.

Az úgynevezett GSR 2-es átállás szerint a személyautókba és a kishaszonjárművekbe kötelezően be kell építeni biztonsági szolgáltatásokat, és az EU-n belül csak olyan személyautót lehet forgalomba hozni, amely megfelel ezeknek. Például a tolatókamerától kezdve a fáradtság érzékelőn és intelligens sebességszabályozón át, még a sávtartó is, illetve az alkoholszonda-előkészítés is benne van.

A plusz szolgáltatások a nagyobb biztonságot szolgálják, de ezért ki kell nyitni a pénztárcát. Íme az ötös sorrend:

Mitsubishi Space Star, amelynek ára május óta változatlanul legkevesebb 4 440 000 forint - ez 1,2 literes, 71 lóerős MIVEC-motorral felszerelt változat, Entry felszereltséggel, fehér színben. Nincs benne beépített audiorendszer, csak előkészítés, és a légkondicionáló sem tartozik az alapfelszereltséghez.

Dacia Sandero most 5 499 000 forintba kerül kedvezményes listaáron - májusban százezerrel olcsóbb volt, sőt, februárban 4 999 000 forintba került.

Fiat 500-as, amelynél még mindig tart az 5 500 500 forintos akció - az alapfelszereltségű 312.0QH.1 70LE-s verzióra.

Fiat Panda, 5 660 000 forintos alapáráért kapunk klímát, fáradtságfigyelőt, start-stop rendszert. Februárban ez még legkevesebb 6 280 000 forint volt.

Hyundai i10-es, amely májusban még kicsivel 5 millió forintot kellett fizetni érte, ha valaki most szeretne rendelni a facelift utáni változatból, annak legkevesebb 5 749 000 forintot kell fizetni.