A szeptember 16-án letartóztatott, 54 éves világhírű amerikai zenei producert többek között nemi erőszakkal, szexkereskedelemmel és kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaéléssel gyanúsítják. Hogy mennyire komoly az ügy, azt jól jelzi, hogy több mint 120 áldozat (köztük legalább 25-en kiskorúak voltak a történtek idején) perelheti az őrizetbe vett rappert. Sean Combst, alias P. Diddyt állítólag az általa felajánlott 100 millió dolláros, mintegy 36,6 milliárd forintnyi óvadékért sem engedték szabadlábra, miután szövetségi vádak alapján emeltek vádat ellene.

Sean "Diddy" Combs és védőügyvédei, Marc Agnifilo és Teny Geragos 2024. szeptember 18-án a New York-i bíróságon. Kép: Reuters / Jane Rosenberg

A világ legismertebb személyei közül most sokan nem alszanak jól. Nagyjából ötezer olyan ember lehet, persze nem csak sztárok, akinek most van miért aggódnia. Hiszen ezeken a bulikon olyan dolgokat is láthattak, amelyekről most kiderült, hogy illegálisak voltak – mondta egy bennfentes a Page Six portálnak.

Fizetnek, mint a katonatiszt

Sean “Diddy” Combs állítólagos áldozatait képviselő Tony Buzbee ügyvéd szerint néhány nagynevű híresség csendben lefizeti áldozatait, nehogy nyilvánosan megnevezzék őket a Diddy szexuális zaklatásával kapcsolatos perekben.

– fogalmazott most az áldozatok jogi képviselője a TMZ-nek.

„Minden esetben, különösen az ilyen esetekben… mivel ez az áldozat legjobb érdeke, megpróbáljuk ezeket az ügyeket közvád benyújtása nélkül megoldani – mondta Buzbee a Daily Mail beszámolója szerint, egyben hozzátette: mindenkivel szemben fellépnek, aki látta az állítólagos visszaélést, és nem tett lépéseket az áldozatok védelmében.

King Combs, Quincy Brown és Justin Combs elhagyja az Egyesült Államok manhattani bíróságát, miután Sean "Diddy" Combs zenemágnástól megtagadták az óvadék fizetését New Yorkban 20204. október 18-án Kép: Reuters / Eduardo Munoz

Gondban a "bulizó" celebek

„Ha ott volt a teremben, részt vett a buliban, figyelte a történéseket, és nem szólt semmit, vagy segített eltussolni, akkor véleményem szerint gondja van” – mondta a felperes ügyvéd, aki egyelőre óvatosan nyilatkozott arról, hogy mikor fognak Diddy mellett más személyeket is megnevezni az ügyben a New York Post beszámolója szerint, ahol hozzáfűzték, hogy Sean Combs jogi csapata ugyanakkor azzal érvel, hogy az állítólagos áldozatok "beleegyező felnőttek" közé tartoztak, és tagadták, hogy valaha is bántalmaztak volna bárkit is, beleértve a kiskorúakat is.