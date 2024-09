Az erdészeti hatóság által szigorúan ellenőrzött piac nagy részén ma már inkább a tisztességes kereskedés a jellemző, de még most is akadnak a zavarosban halászók. Ezért nem árt áttekinteni, mire is kell figyelni a tűzifa vásárlás során. Ehhez nyújt segítséget a NÉBIH által közzétett tűzifavásárlás ellenőrzőlista is.

A tapasztalatok szerint a vásárlók gyakran a helyi vagy közösségi médiában megjelent – első olvasatra igen kedvező – hirdetések alapján kívánják beszerezni téli tüzelőjüket. Ezekben a hirdetésekben nagyon trükkösen, olcsón, jó minőségű, száraz, akciós tűzifát kínálnak eladásra. Még a telefonos megrendelések során is korrekt benyomást keltenek, gyakran egy kedves női hang veszi fel a megrendelést, ami még inkább megnyugtatja a vevőt, hogy jó vásárt köt.

Viszont mindig gondoljunk arra: „az a gyanús, ami nem gyanús.”

Nem ritkán a kiszállított fa bemondott mennyisége abszurd. Nem árt tudni, hogy a leggyakoribb, 3,5 tonna össztömegű kisteherautók teherbírása alatta marad a 1,5 tonnának.

Az egy köbméter frissen kivágott akác tűzifa tömege 7-10 mázsa, ezért amikor megérkezik a vásárolóhoz a „fakupec” a kisteherautójával és közli, hogy meghozta a megrendelt 40 mázsa tűzifát, a vásárló nagy valószínűséggel átverés áldozata lett.

Az ilyen jellegű átverések elkerülése érdekében célszerű és ajánlott a tűzifát térfogatra (köbméterre) és nem tömegre (mázsára) vásárolni.

Íme a Nébih tanácsai

Az első és legfontosabb, hogy vásároljunk olyan ismert erdőgazdálkodótól vagy kereskedőtől, aki megtalálható a Nébih nyilvántartásában, rendelkezik EUTR-azonosító számmal, ami alapján ellenőrizhetjük a tevékenységét.

Rendeléskor részesítsük előnyben a térfogatra (köbméterre) történő vásárlást, így könnyebben ellenőrizhető – egy egyszerű mérőszalaggal – a megrendelt tűzifa mennyisége. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot: a leszállított méteres tűzifának a befoglaló méreteit (hosszúság, szélesség, magasság) még a szállító járművön lemérve és az így kapott térfogatot 0,57-tel szorozva megkapjuk a tűzifa mennyiségét tömör köbméterben. Az így kapott értékből következtetni lehet a rakomány tömegére is annak ismeretében, hogy egy köbméter tűzifa tömege fafajtól és nedvességtartalomtól függően 5-10 mázsa között változik.

Ha újságban, interneten látott hirdetés alapján választunk addig számunkra ismeretlen eladót, keressük meg a hirdetésben az úgynevezett EUTR-azonosítót. Ha nem találjuk, kérjük el az eladótól, így ellenőrizhetjük annak hitelességét. A megadott telefonszámot is ellenőrizhetjük a NÉBIH által folyamatosan frissített feketelistán. A számunkra szimpatikus, környékbeli eladó kiválasztásában is segít a Nébih.

Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott (pl. FA-AA 4435643), szállítójegyet, amin az adott tűzifa-vásárlás és -kiszállítás összes lényeges adata szerepel.

A tűzifa átvétele előtt mindig ellenőrizzük a leszállított tűzifa fafaját, mennyiségét (térfogatát), állapotát, összerakottságát és feldolgozottsági fokát! A kiszállításkor, még a tűzifa lerakodása előtt alaposan vizsgáljuk meg a kiszállított fát. A jogkövető kereskedő a lerakodás előtt lehetőséget biztosít a vevő részére, hogy az meggyőződhessen arról, hogy valóban a megrendelt minőségű és mennyiségű tűzifát kapja-e meg.

Vásárlóként már a megrendeléskor tudatosítsuk az eladókban, hogy az alapvető információk birtokában vagyunk, így nem lesz könnyű dolga annak, aki esetleg meg akar téveszteni.

Ezt kérdezzük meg a rendelésnél

A Nébih összeállított néhány ellenőrző kérdést is, amivel már a hirdetővel való telefonos kapcsolatfelvételkor kiszűrhetők az esetleges csalók. Ezek a következők:

Bejelentkezett Ön a NÉBIH hatósági nyilvántartásába tűzifa-kereskedőként vagy erdőgazdálkodóként? Ha igen, milyen azonosító számot kapott és ennek megfelelően, mi az erdőgazdálkodói kódja vagy EUTR technikai azonosítószáma?

Nem bánja, ha megrendelés előtt ellenőrzöm a megadott azonosítót a NÉBIH honlapján?

Ha esetlegesen reklamációm lenne a tűzifával kapcsolatban, kit keressek, milyen címen, telefonszámon?

A tűzifa-szállítmány mellé ugye hoznak szállítójegyet, amin rajta van az eladó neve és címe, a tűzifa fafaja, mennyisége, a kiszállítás végző autó rendszáma, a szállítást végző neve és címe, továbbá az a hely, ahonnan a fát hozzák? Kérhetem, hogy amikor elindulnak hozzám a fával, telefonon hívjanak fel és adják meg a teherautó rendszámát, mert csak az azzal érkező szállítmányt fogadom?

Ha ezekre a kérdésekre nem hajlandóak válaszolni, esetleg nemleges választ adnak, akkor attól a kereskedőtől kockázatos tűzifát vásárolni.

Ha mégis megtévesztés áldozatai lettünk, értesítsük a rendőrséget és a fogyasztóvédelmi hatóságot, illetve tegyünk bejelentést a Nébih felé az [email protected] e-mail címen.