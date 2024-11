A gazdasági krízisek idején a lakhatási válság mindig erősödik, hiszen az infláció felfelé hajtja az árakat, többek között a rezsiköltségeket és általában a lakásdíjakat. Extrém példa erre többek között Kalifornia, ahol a Szilícium-völgy vonzáskörzetében a nagy globális technológiai vállalatok jelenléte felhajtotta a lakásárakat, és sokan nem tudják megfizetni azokat. Nem véletlenül San Francisco tele van hajléktalanokkal, a legnagyobb technológiai cégek pedig akár saját bérlakás-programokat is indítanak, hogy a dolgozóik tudjanak hol lakni.

Az amerikai lakhatási válság és a klímaváltozás miatt is Elon Musk a Tesla márkanév alatt állítólag maga tervezett egy olcsó rezsijű, megfizethető kis háztípust. Azonban egyelőre nincs megerősítve a hír, hogy valóban mennyiért lehet majd megvásárolni. Több változat is készült a házból, vannak többszintesek és vannak olyanok, amelyek egy lakókocsi méretűek. Ennek megfelelően a világhálón 50 ezer dollár, 30 ezer dollár és legutóbb már 6990 dolláros árról is hírt hallhattunk. A jelenlegi 380 forintos dollárár mellett ezek az értékek 19 millió, 11,5 és 2,5 millió forintot jelentenek. Persze majd akkor érdemes ezeknek a számoknak hinni, ha beindul a nagyüzemi gyártás.

Texasban kezdődött

De honnan indult a történet? Musk, a Tesla és a SpaceX alapítójának vagyona több mint 230 milliárd dollár, mégis a közelmúltban egy mindössze 50 ezer dollárt érő, előregyártott apró házat vásárolt Dél-Texasban, Boca Chica Village-ben a SpaceX kilövőhelyének közvetlen közelében. A közvélemény felkapta a fejét a hír kapcsán, bár Musk elsősorban vendégházként használja a szóban forgó 112 m2 alapterületű ingatlant, amelyet egy Las Vegas-i startup cég, a Boxabl alkotott meg.

Musk házának elegáns külső dizájnja tartós, kiváló minőségű falakat tartalmaz, amelyek ellenállnak a zord időjárási viszonyoknak. A padlótól a mennyezetig érő üvegajtók ablakként is funkcionálnak, és rendkívül modernné teszik a dizájnt, illetve beengedik a természetes fényt. De ez nem csupán vendégház, hanem egy nagyobb projekt szimbóluma is, amelynek célja, hogy megfizethető lakóteret biztosítson minden szükséges kényelmi eszközzel.

A Tesla Tiny House néven futó projekt egy kis előregyártott ház, amely megújuló energiaforrásokat, például nap- és szélenergiát használ. A ház energiatárolóval és kifejezetten otthoni használatra tervezett akkumulátorral felszerelt. Ezek a megfizethető és energiahatékony házakat a funkcionalitás alapján tervezték.

Musk azért szállt be a projektbe vagy adta nevét a tervekhez, mert elkötelezett az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ami sok ember számára új lakhatási feltételeket igényel. Többek között a természeti csapások miatt – legyen az földrengés, tornádó, vagy hőguta – sokkal stabilabb szerkezetet kell megalkotni az emberélet biztonsága érdekében. Ezek a moduláris házak – mérettől függően – akár kevesebb mint egy óra alatt összeszerelhetők, költséghatékonyak, testre szabhatók és tartósak.

Energiahatékony vityilók

A fotovoltaikus panelek telepítésének mérlegelésekor két fő lehetőség adódik: tetőre vagy falra szerelhetők. A tetőtéri rendszerek jellemzően költséghatékonyabbak, mivel kevesebb felszerelést igényelnek, mint a falra szerelhetők, ráadásul hosszú távon gyakran több energiát termelnek. A falra szerelhető rendszerek azonban nagyobb rugalmasságot kínálnak a panelek elhelyezésekor, és jobban illeszkednek bizonyos háztípusokhoz. A napelemek a tető méretétől vagy a rendelkezésre álló helytől függően minden áramszükségletet fedezhetnek.

Természetesen az energiaellátás kapcsán is Tesla terméket alkalmaznak, így a felhasznált Powerwall egy kompakt otthoni akkumulátor, amely a hálózatról termelt energiát tárolja, és felhasználható a készülékek áramellátására éjjel-nappal, vagy kimaradások idején, esetleg amikor nem szeretnénk kapcsolódni a hálózathoz.

Bár jelenleg még nem dobták piacra ezt a háztípust, és nem is tudni pontosabb dátumot, számos változat kering a világhálón. Jelenleg a Tiny Tesla House Ausztráliában turnézik, vagyis a közeljövőben akár piacra is kerülhet. Az ausztrál turnén például egy 6x2x4 méter méretű – lakókocsi nagyságrendű – épületet mutatnak be, amelyet a Powerwall támogat. Ezt az épületet a teljesen elektromos Tesla Model X vontatja. Mindenesetre már több gyártó cég csatlakozott a projekthez, így várhatóan egyszer beindul a projekt.