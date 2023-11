Számomra ez nem gond – idézi a CNBC a 25 éves Tommy DeVito az ESPN-nek adott közelmúltbeli interjúját.

Nem kell aggódnom a mosás miatt, hogy mit eszem vacsorára, anyukám még mindig megveti az ágyam. Mindent megold helyettem.

Szülei otthona New Jersey-ben is kényelmes, hiszen közel van a MetLife Stadionhoz, ahol a Giants játszik. A játékos erre is azt mondta, nem találna közelebbi helyet, mint ahol él: 12 perc alatt a stadionban van.

Noha újonc, a New Jersey-ben született játékos vette át a kezdő hátvéd szerepét, Daniel Jones és Tyrod Taylor helyett, akik megsérültek. Tommy DeVito várhatóan vasárnap lép pályára másodszor a Washington Commanders ellen.

Tommy DeVito hároméves szerződésének első évét tölti, összbevétele elérheti a 2 705 000 dollárt, de ha kihagyják a csapatból, az összeget nem kapja meg.

A northjersey.com szerint DeVito nagyjából 44 000 dollárt kap minden meccsért, amelyet a csapatban lejátszik. Ez megfelel annak az összegnek, amely a 2023-as szezonra vonatkozik a 750 000 dolláros minimum ligafizetés alapján.

Tommy DeVito nem az egyetlen újonc hátvéd, aki otthonlakással csökkenti a költségeit.

A San Francisco kezdő hátvédje, Brock Purdy úgy spórol, hogy megosztja otthonát egyik csapattársával. Egy két hálószobás lakás bérleti díja San Franciscóban átlagosan valamivel több, mint 4500 dollár havonta, a Rent.com szerint.

Tommy DeVitóhoz hasonlóan Brock Purdy is alig keres többet a liga minimumánál: 870 000 dollárt tette zsebre a Spotrac fizetéskövető oldala szerint. Körülbelül 3,7 millió dollár értékű szerződése van négy évre, de mint Tommy DeVito esetében, a fennmaradó bevétele nem garantált, ha nem játszik.