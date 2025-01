Újabb nagy barkácsáruházlánc jelentette be, hogy elfogadja a SZÉP Kártyákat otthonfelújítási célú vásárlásoknál.

A Praktiker is biztosítja ezt a lehetőséget, egyelőre viszont csak az OTP-s SZÉP Kártyákkal lehet a boltokban fizetni.

A SZÉP Kártyákat elfogadják a pénztárak mellett az önkiszolgáló termináloknál és a webáruházban is.

A Praktiker ezzel olyan nagy láncokhoz csatlakozott, mint a Diego, a JYSK, a Möbelix, a Mömax, az OBI, a Sconto, az RS Bútor, a Tüzépek és az XXXLutz – derül ki a Bank360.hu gyűjtéséből.

Az OBI, a Tüzépek, az RS Bútor és a Diego üzletei a másik két szolgáltató, a K&H és az MBH honlapján is szerepelnek az elfogadóhelyek között. Várható azonban, hogy előbb-utóbb jellemzően a többi nagy lánc is elfogadja majd mindhárom szolgáltató kártyáját. Így lehet felhasználni a cafetériára kapott pénzt

Az új fizetési lehetőséggel többféle otthonszépítéshez, lakásfelújításhoz kapcsolódó termék megvásárolható. A SZÉP Kártya egyenleg legfeljebb fele elkölthető többek között

szerszámokra,

gépekre,

építőanyagokra,

fal- és padlóburkolatokra,

festékekre,

fürdőszobafelszerelésre,

vasárura

és más alapanyagokra is.

A berendezés megújításához, a konyhafelszerelés frissítéséhez akár bútorokat, szőnyegeket, világítóeszközöket, konyhai kisgépeket és egyéb háztartási cikkeket is lehet venni SZÉP-kártyával. A rendelkezésre álló keret emellett kertépítéshez, kertrendezéshez, kerti munkákhoz szükséges anyagokra, eszközökre is fordítható, például térkőre, kerti gépre, szerszámra vagy kerti bútorra is.

A Bank360.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy

a SZÉP Kártyán 2025. január 1-jén nyilvántartott egyenleg és a 2025-ös befizetések együttes összegének a fele fordítható otthonfelújítási célra, és kizárólag a jogszabályban megjelölt termékekre költhető.

A juttatás munkadíjra, szakemberek kifizetésére nem használható fel. Ha a vásárlás során a kosárba olyan termékek is kerülnek, amelyekre nem vonatkozik a jogszabály, azokat külön kell kiegyenlíteni. Ha valaki bizonytalan, hogy mi tartozik bele a jogszabályban foglalt termékkategóriákba, az áruházak eladóinál érdeklődhet erről.