A nagyobb helyi vállalkozások közül jelenleg 15-nél zajlanak bértárgyalások – mondta Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy megyei vezetője. Ezeknél a cégeknél csaknem ötezren dolgoznak. Az édes-, illetve húsipari társaságok, továbbá a szolgáltatókon kívül a fém- és elektronikai cégeknél is folytatódnak az egyeztetések – tette hozzá.

Svajda József a sonline-nak sikerként könyvelte el, hogy

az egyik somogyi kommunális cégnél 2024-ben közel 34 százalékkal emelkedik a dolgozók jövedelme. Az alapbéremelés és a tavalyi inflációs kompenzáció beépítésén kívül a cafeteria csaknem a duplájára nő,

egy másik fémipari vállalkozásnál 13 százalékkal ugrott meg az alapbér és az eddigi fejenként, havi 20 ezer forintos cafeteria összege 30 ezer forintra emelkedik, ezen felül a 13. havi bér kifizetésére is kitér a megállapodás.

Hozzátette, napokon belül két nagy élelmiszergyártó képviselőivel folytatják az egyeztetést, az egyik helyen 20, a másiknál 21 százalékos béremelési igénnyel léptek fel. Az érdekvédők az egyik hulladékszállító cégnét ugyancsak 20 százalék emelést kértek, a héten várják a munkáltató ajánlatát.

Az idén átlag 15–18 százalékos jövedelem-növekedést akarnak elérni Somogyban.

Arra is felkészültek, egy-egy helyen csak a harmadik vagy a negyedik forduló végén írják alá a megállapodást, 2023-ban öt egyeztetés volt a rekord.