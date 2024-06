Vita zajlik Olaf Scholz kormányában Németország álláspontjáról az Európai Unió új orosz szankciós csomagjával kapcsolatban, ami kezd egyre kínosabbá válni a kancellárnak.

Olyannyira, hogy a német Külügyminisztérium szerint már imázsromboló, hogy a szövetségi kormány fenntartásokkal kezeli az új büntető intézkedéseket és ezzel késlelteti a csomag bevezetését.

Brüsszelben ugyanis újabban azt suttogják, hogy a német kormányfő Orbán Viktorhoz hasonlóan áll a kérdéshez – ez pedig egyre nagyobb feszültséget szül Berlinben.

Cikinek tartja a külügy a kancellár kifogásait

A Frankfurter Allgemeine Zeitung idézi a dpa hírügynökséget, amely szerint a Külügyminisztérium egyre inkább problémásnak tartja a kancellária szankciócsomaggal kapcsolatos fenntartásait. Főként, hogy Németország a közelmúltban egyedül maradt az aggályaival, és egyre inkább Magyarországhoz hasonlítják az EU-s döntéshozók.

Pénteken a német külügy közölte: Annalena Baerbock szövetségi külügyminiszter az elmúlt két évben intenzíven dolgozott azon, hogy az európai partnerekkel helyreállítsa a régi Oroszország-politika miatt elvesztett bizalmat. Ezt nem szabad újra elveszíteni – szögezte le a tárca.

Megint nem sikerült megállapodni

Brüsszeli diplomaták szerint márpedig a büntető intézkedésekkel kapcsolatos, német aggodalmak és változtatási kérések a fő okai annak, hogy a központi tárgyalások még nem zárultak le. A 27 EU-tagállam tisztviselői több mint egy hónapja vitatkoznak a tervezetről.

A megállapodásnak a G7-es csúcstalálkozó csütörtöki kezdetéig létre kellett volna jönnie, ám a Reuters szerint a németek miatt az EU-nak pénteken sem sikerült megállapodnia a 14. szankciócsomagról, amely pedig szándék volt a svájci békekonferencia előtt.

A tervezett intézkedések célja elsősorban a meglévő szankciók megkerülése elleni küzdelem.

Például arra is hatással lenne, hogy az orosz fegyveripar továbbra is használhat-e nyugati technológiát fegyverek előállítására az Ukrajna elleni háborúhoz. Emellett az átrakodások tilalmával először vezetnének be szigorú korlátozásokat Oroszország dollármilliárdos cseppfolyósított földgáz (LNG) üzletága ellen.

A szankciócsomag értelmében az EU-nak ki kellene tiltania kikötőiből azokat a hajókat, amelyek hozzájárultak Oroszország háborús erőfeszítéseihez. Ezzel blokkolhatják a jelentős bevételt hozó áruszállítást, a védelmi és biztonsági szektorban használt árukat vagy technológiákat.

Németország az új Magyarország?

A német kormány elsősorban amiatt aggályoskodik, hogy az intézkedések túlzott terhet jelentenének az uniós vállalatoknak. Ezért például módosításként követelik, hogy a cégeknek ne kelljen gondoskodniuk a harmadik országbeli kereskedelmi partnereknél is a szankciók betartásáról.

A Berliner Zeitung szerint a másodlagos szankciók veszélyt jelentenek a német gazdaságra, és politikailag is olyan összetettek, hogy „további geopolitikai robbanóanyagot” kínálnának.

A Politico pedig úgy értesült, hogy Németország meg akarja akadályozni Brüsszel azon törekvését is, hogy lezárja azt a jogi kiskaput, amely által a német luxusautók eljuthatnak Oroszországba, Fehéroroszországon keresztül.

Egy uniós tisztségviselő a dpa-val közölte: a Scholz-kabinet fenntartásai miatt olyan érzésük van, mintha Németország lenne az új Magyarország.

Ezzel arra utalt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya korábban többször is halogatta az orosz szankciókkal kapcsolatos döntéseket – írja a lap.

A német külügy szerint ez pedig kellemetlen, mivel a többi uniós tagállam többsége nem lát elfogadhatatlan problémákat az intézkedésekben. Magyarország korábban kitartott, de már hajlandónak tűnik elfogadni a szankciócsomagot, amelyhez egyhangú döntés szükséges.