Az MKIK és az Economx Macronomx konferenciájának főbb mondásai, bejelentések:

Óriási pénzpumpát jelentett be szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén a Puskás Arénában Orbán Viktor miniszterelnök. 2024-hez képest több mint 1700 milliárdos injekciót kap a magyar gazdaság, amit a hazai kkv-kon keresztül visznek be a vérkeringésbe. Az MKIK-val egyetértésben a kormány is az egyszerűsített adózásban és az átlátható bürokráciában hisz, ezért júniusban kormoly változások jöhetnek a kkv-k életében a kormányfő szerint. A kormány nem mond le Budapestről, de kiderült az is, hogy meddig ér a takaró és, hogy mitől rettent meg a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök az MKIK évadnyitóján szombaton: Megrettentem attól, amit Varga Mihály mondott, az MKIK számíthat a támogatásunkra, jön az egyszerűsített adózás Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Varga Mihály: Türelmes monetáris politika kell

Ugyanitt Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, az árstabilitás a 2025-ös év megnyerésének a kulcsa. Közölte azt is, hogy a jegybank elkötelezett az inflációs cél fenntartása mellett, szerinte ehhez külső folyamatok fokozott figyelemmel követésére, illetve fegyelmezett, türelmes monetáris politikára van szükség.

De így a jegybanki célok meg tudnak valósulni.

Rámutatott: a költségvetés fegyelmezett pályán van, a hazai elsődleges egyenleg 4,9 százalékpontos javulást mutat, és a kamatkiadások nélküli pozíciója zéró. Előbbivel az ötödikek vagyunk az unióban.

Elemzők a Macronomxon: megmarad a költségvetés stabilitása A költségvetés egyensúlya, ha a kamatfizetéseket nem vesszük figyelembe, akkor közel van egy egyensúlyi pályához, tavaly ez 4,8 volt, de egyik évről a másikra nullára lemenni nem lehet – mondták szakértők az MKIK évadnyitó konferenciája után megrendezett Macronomx kerekasztal-beszélgetésen, ahol az elhangzott beszédeket elemezték. Bővebben>>>

Hozzátette azt is, hogy a januári árukereskedelmi mérleg is egymilliárd eurós többletben van. A 2024-es utolsó negyedéves GDP növekedés a 11. legjobb az unióban, többszörösen meghaladja az uniós átlagot, jó esély van, hogy visszaállunk a növekedési pályára, tette hozzá a jegybankelnök az évnyitó rendezvényen a Puskás Arénában.

Varga Mihály jegybankelnök mond beszédet az MKIK szombati évadnyitóján Kép: Hartl Nagy Tamás

Hét százalék feletti inflációról beszélt a nemzetgazdaségi miniszter

Meglepetés-inflációról beszélt az Economx Macronomx konferenciáján közvetlenül az MKIK évnyitánya után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Az élelmiszerinfláció februárban felmehet akár 7 százalék fölé is, ami azt jelenti, lehet, hogy a teljes infláció nem tud csökkenni – hangsúlyozta a miniszter.

Részletesen beszélt arról is, hogy milyen problémák állhatnak az élelmiszerárak emelkedése mögött. Gyakran felvetődik, hogy nem hatékony az egész élelmiszerellátási struktúra. Ha a termelő – most épp az alapanyagárak miatt – emel az árain, arra a folyamatban következő szereplő úgymond „ctrl+c, ctrl-v”-vel rápakolja a saját emeléseit. Nem véletlen tehát, hogy három lépéses akciótervet dolgoztak ki az élelmiszerárak megfékezésére.

Nagy Márton, az NGM minisztere: meglepetést okozhat az élelmiszer-infláció Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ennek első eleme – az önkéntes árcsökkentés – a kereskedőket és a beszállítókat érinti. A második, a haszonkulcs maximalizálása szintén őket célozza. A harmadik, az árstop viszont mindenkire hat: a termelőtől kezdődően az összes szereplő árképzését érinti.

Hatból mindössze két lánc lépett

„A jövő szerdai kormányülésen ezt megtárgyaljuk. Az önkéntes árcsökkentéssel kapcsolatos kérésünkre adott válaszok alapján a hat láncból kettőnek van olyan vállalása, ami értékelhető, a többi négyé nem. Meglátjuk, mi lesz a kormány reakciója erre” – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: ha ezt nem tudjuk elfogadni, a haszonkulcs maximalizásával jön a következő lépés.

Drámai! Az MNB új vezetése elmondta az igazságot a magas inflációról Az infláció központi kérdés, minden 2025-ös gazdasági célunkat alapjaiban érinteni fogja – erősítette meg Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a Macronomx Gazdaság napja rendezvényén Varga Mihály jegybank elnök néhány órával korábban elmondott gondolatait. Előadásából kiderült az is, hogy bár Európa elvesztegette a 2010-es évtizedet, de Németország új gazdasági, védelmi ipari bejelentései pozitív hatással lehetnek hazánkra is. Az MNB alelnöke szerint a 800 milliárd eurós védelmi ipari beruházások finanszírozása miatt emelkedni kezdtek az európai hozamok, így erősödtek a magyar piacok is, amivel együtt járt a térségünk devizáinak és tőzsdéinek az erősödése is. Bővebben>>>

De nagyon oda kell figyelni az élelmiszerinfláció mellett a növekvő banki számlavezetési díjakra is. Hiszen a kormány ezt is észrevette, azzal „elkaptunk benneteket, ezt nem kéne csinálni".

Szeretnénk olcsóbb számlacsomagot elérni, ha nem, meglátjuk, hogyan tovább

– fogalmazott a miniszter, aki a Macronomx konferenciája előtt még egy beszédet is elmondott az MKIK eseményén, ismét szóba hozva az egymilliós átlagbért és az ezer eurós minimálbért, amire 2028-ra van esély.

Egyszerűsített adózás, csökkenő bürökrácia

A növekvő díjakról ugyan nem, de az adóterhekről és a növekvő bürokratikus terhekről viszont beszélt Nagy Elek. Az MKIK nemrég megválaszott elnöke szektorspecifikus adózást javasolt, például az ekho mintájára, ha nem is örökre, legalább ebben a nehéz helyzetben – utalt a vendéglátásban dolgozók adózására.

Óriási az igény a kata módosítására.

2022 óta csak magánszemélyeknek lehet katásan számlázni, ezt nehezményezik a vállalkozások – idézte fel a kamarai elnök. Elmondta, hogy a korábbi formájában visszaéltek ezzel – például bújtatott munkavállalással –, de mivel a vállalkozásoknak van erre igénye, ezért a kamarának foglalkozni kell vele.

Nagy Elek: Látok esélyt a katára, kell az egyszerűsített adózás, a csökkenő bürokrácia Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A megoldás szerinte az lehet, hogy

visszaállítsák a katát, lehessen cégeknek is számlázni, de a cég fizesse meg az adót.

Nagy Elek elmondta, a környező országok közbeszerzéseit is megvizsgálták, és arra jutottak, hogy ott nagy többségben helyi vállalatok nyertek. Olaszországban 83, Ausztriában szintén, Németországban 57, nálunk fele-fele az arány a külföldiek és a magyarok között.

György László: Magyarországot senki nem akarta összerszerelő üzemmé tenné

A kormánnyal kritikus hangok mindig elfelejtik, hogy 2010 után 1,3 millió embernek kellett munkát adni, nem arról van szó, hogy összeszerelő üzemet akartak csinálni az országból – közölte a Macronomxon György László. A gazdasági stratégiáért felelős kormánybiztos úgy látja, a hazai középosztály nem szűkül, ellenkezőleg. Elárulta továbbá, hogy a munkaerőpiac melyik szegmensét érinti majd a mesterséges intelligencia térhódítása itthon.

Pogátsa Zoltán: Az oktatásba és az egészségügybe kellene a pénzt tolni

A nyakló nélküli adócsökkentésekkel nem lesz elég pénz az oktatás vagy épp az egészségügy fejlesztésének finanszírozására – fogalmazott Pogátsa Zoltán közgazdász. A Soproni Egyetem docense szerint

egy magas hozzáadott értékű gazdasághoz minél több befektetésre van szükség a humántőkébe.

Pogátsa elmondta, hogy olyan konkrét lépésekre van szükség, melyek legalább azt megfogalmazzák, „hogyan tudjuk ezeket a beruházásokat a tudásba eszközölni”.

Az MKIK évadnyitója és az Economx Macronomx konferenciája (teljes, vágatlan adás):