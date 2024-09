A kormány rendelete szerint a 2024/25-ös tanévtől kezdve a nevelési-oktatási intézményekben korlátozottan használható tárgynak minősülnek a kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközök, így például a mobiltelefon és az okosóra is. A készülékeket a gyakorlat szerint a tanítási nap elején a pedagógusok beszedik a diákoktól, műanyag vagy fémdobozokban az iskola könyvtárában, az igazgatói irodában vagy a portán tárolják, a nap végén pedig visszaadják.

A szabályozás a pedagógusokra is vonatkozik, akik csak oktatási célokra vagy vészhelyzetekben használhatják a telefonjaikat tanítási időben, Sőt, a felnőttoktatásban tanulóktól is elveszik az eszközeiket, a tilalom ott is érvényes.

Nincs korhoz kötve, hogy ki tarthatja magánál a telefonját és az okosóráját, ezért a mobiltelefonok iskolai használatát tiltó rendelet a felnőttekre is vonatkozik

– hívta fel a figyelmet az Eduline.

A portál szolgált is bizarr példákkal.

„43 éves vagyok, esti iskolában járok és hamarosan érettségizek. A tanév első napján tőlünk is elvették az okoseszközöket. Ezt még a velem nagyjából egykorú tanárnő is nevetségesnek tartja” – mondta el egy vidéki gimnázium felnőttoktatásban tanuló diákja.

Több esti iskola tanulója is azért sérelmezi a telefonjaik elvételét, mert családjuk, gyerekeik vannak, akik így nem tudják utolérni őket.