Étteremátalakítási programja utolsó állomásaként január 16-án este fél évre bezárja kapuit a Nyugati téri McDonald's. A műemléki épületet különleges belsőépítészeti elemekkel és természetes alapanyagok használatával építik újjá.

A Nyugati pályaudvarral közös falon osztozkodó épületet korábban többször is a világ egyik legszebb gyorséttermének választották.

Az étterem épületét jellemző, a vasútállomáshoz hasonlóan historizáló neoreneszánsz és a neoromantika stílusjegyek a felújítás után is megmaradnak, azonban 21. századi megoldásokkal egészül ki: egyedi tükrös üvegfelülettel, dizájnba illő speciális bútorelemekkel és rézburkolatú lámpatestekkel. Minden belső építészeti elemet valódi, természetes anyagból alakítanak ki.

A közlemény kiemeli, hogy az átépítés részeként átalakul a vendégtér lobbi lépcsőzetes elrendezése: a kiadópult felé vezető lépcsők megszűnnek, a födémszakaszt a bejárati padlószinthez emelik, onnan lehet majd feljutni a mezzanine szintre és a galériára.

Az étterem látványossága lesz majd egy ételszállító szalag, ami a gyorsétteremlánc hazai egységei közt egyedülálló módon a termékeket a konyha két szintje között továbbítja majd. Ez egészen a galéria szintig is felmegy majd, ahol a vendégek egy üvegdobozon keresztül követhetik is az útját.

Ezen felül ez az étterem is megkapja a McDonald's többi egységében már bejáratott ételrendelő kioszkokat, aminek köszönhetően az étterem mobilapplikációján keresztül is leadhatjuk majd a rendelést, valamint közvetlenül az asztalunkhoz is kérhetjük azt.

A közlemény hangsúlyozza, hogy az étterem zárva tartása alatt a vállalat változatlanul várja vendégeit a Westendben, Oktogonon, valamint a Jászai Mari téren található éttermeiben.