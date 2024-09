A Főpolgármesteri Hivataltól az Index által kikért adatok szerint a 2023-as év azonos időszakához képest, nyár derekáig, 40-50 százalékkal több bejelentés érkezett a Fővárosi Önkormányzat patkánybejelentő oldalára. Tavasszal a tavalyi 898 észlelés az idén 1366-ra, nyár elején az előző évi 1010-ről 1585-re, nyár derekán pedig 1070-ről 1403-ra emelkedett.

Öt évvel ezelőtt volt hasonló a helyzet, akkor is megugrott az észlelések száma.

A patkányokat járványok fő terjesztőiként tartjuk számon. Az 1340-es években Európa lakosságának harmadát-felét érintő pestisjárványért, a fekete halálért is ezeket az állatokat tették felelőssé. Igaz, nem a mostanában sűrűbben szemünk elé kerülő vándorpatkányokat, amelyek inkább a pincéket, ólakat, csatornákat, és mivel jó úszók, a vízközeli területeket szeretik. Betegségek egész sorát terjeszthetik, kiütéses tífuszt, a lázzal, kötőhártyavérzéssel és akár szívritmuszavarokkal is járó leptospirózist, vagy belső szervekben vérzést okozó vírusos haemorrhagiás lázat.



Alapvetően rejtőzködő életet élnek, de szorult helyzetekben, vagy ha nagyon éhesek, akkor támadhatnak is.

Budapest a világ legpatkánymentesebb nagyvárosa (képzeletbeli) cím büszke birtokosa majdnem 50 év óta, kérdés, ez így marad-e továbbra is.

Az 1970-es évek elejéig több mint kétmillió patkány garázdálkodott a Duna két partján, Budapest teljes 525 négyzetkilométernyi területén minden harmadik, a belső kerületekben pedig mindegyik ingatlan patkányfertőzöttnek minősült.

Aztán egy két évig tartó irtóprogram keretében annyira kiszorították a rágcsálókat, hogy 1972 óta mindössze 100 lakóra jut egyetlen patkány, azaz Budapest lényegében patkánymentes övezetnek számít. Párizsban egy emberre 1,3 patkány jut, míg New Yorkban 2.

Az öt évvel ezelőtti patkányészlelési csúcs éppen egybeesett azzal, hogy a fővárosi közgyűlés váratlanul egy új társaságot (RNBH Konzorcium) bízta meg a patkánymentesítéssel a 47 éve éven keresztül jól működő Bábolna Bio Kártevő Kft.-vel szemben. A döntést bíróságon támadta meg a társaság végül a Kúria - közbeszerzési törvény megsértése miatt - a Bábolna Bio-nak adott igazat. A cég azonban csak 2023 márciusában vehette vissza a stafétát.

A lap megkérdezte a Főpolgármesteri Hivatalt, miért látnak (és jelentenek) mostanában egyre többen patkányt Budapesten? A válasz szerint azért,

mert a rágcsálók esetében 3-4 évente gradációs folyamat alakul ki, amely azt jelenti, hogy a populáció nagysága meghaladja az átlagos értéket. Az elmúlt évben több rágcsálófaj (mezei pocok, egerek, vándorpatkány) esetében jelentkezett gradáció, amelyet nagymértékben elősegít az időjárás, hiszen a kemény hideg és a hótakaró hiánya, illetve a meleg száraz tavasz és nyár kedveznek a felszaporodásnak.

A lap szerint az okok között szerepelhet, hogy három évvel ezelőtt, a kormányzati elvonások miatt, leszerelték a fővárosi kukák egynegyedét (majdnem 3 ezer utcai szemetest), a túlcsorduló kukák pedig mágnesként vonzzák a patkányok csapatait.