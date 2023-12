ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A mögöttünk hagyott év igazán véresre sikerült, egy huszadik századi típusú tömegháború zajlik továbbra is Ukrajnában, aminek a lezárását még senki nem látja, valamint az izraeli szárazföldi erők is bevonultak a Gázai övezetbe, óriási pusztítást okozva a civil lakosság köreiben is.





Azt már a tizenhetedik század óta tudjuk, hogy a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a háború jó befektetés is lehet, amennyiben persze a pusztítást nem az adott gazdasági körnek kell elszenvednie.





Vár állott, most kőhalom

az építőipari termelés az Unióban 0,6 százalékkal, míg az euróövezetben 0,9 százalékkal esett vissza, illetve egy év távlatában tavaly októberhez képest az euroövezetben 0,7 százalékkal, az EU-ban pedig 0,4 százalékkal csökkent az építőipari termelés. Az EU-n belül Magyarország még nagyobb bajban van, 2023 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest az hazai építőipari termelés 4,2 százalékkal csökkent, ugyanakkor Az európai építőipar rég nem látott krízisben szenved. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint szeptemberhez képestilletve egy év távlatában tavaly októberhez képest az euroövezetben 0,7 százalékkal, az EU-ban pedig 0,4 százalékkal csökkent az építőipari termelés. Az EU-n belül Magyarország még nagyobb bajban van, 2023 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest az hazai építőipari termelés 4,2 százalékkal csökkent, ugyanakkor a magyar mélypont még csak 2024-ben fogja megmutatni magát . Persze előzetes jelei vannak már ennek, hiszen az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ( ÉVOSZ ) napokban publikált kimutatása szerint

a hazai vállalkozások 28 százaléka már most jelezte, elbocsátásokra készül jövőre az elmaradó bevételeik miatt.

Ukrajna-eszközt (Ukraine Facility) nevesíti, mint ideális lehetőséget arra, hogy az Európai Unió bevezesse – fő globális riválisokhoz hasonlóan – a Buy European politikát. Szerintük ugyanis ukrajnai beruházásokkal lehetne az építési tevékenységekre szánt uniós forrásokat hatékonyan felhasználni. Ahogy Magyarországon, úgy Európában is ugyanaz a fő gond, nincsenek (állami) megrendelések. A kilábalás érdekében az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) tízpontos kiáltvánnyal fordult a leendő európai parlamenti képviselőkhöz, amelyben nemcsak a harmadik országbeli vendégmunkások és a nők nagyobb mértékű alkalmazását jelölték meg, hanem támogatást kértek ukrajnai beruházásokhoz. Gyakorlatilag Ukrajna újjáépítését szeretnék elhappolni az Egyesült Államok érdekeltségei elől. Az európai építőipari lobbi a kiáltványukban többek között az úgynevezettnevesíti, mint ideális lehetőséget arra, hogy az Európai Unió bevezesse – fő globális riválisokhoz hasonlóan – a Buy European politikát. Szerintük ugyanis ukrajnai beruházásokkal lehetne az építési tevékenységekre szánt uniós forrásokat hatékonyan felhasználni.





A pokol előtti napokban









A tortából mindenki akar majd egy szeletet, márpedig az izraeli hadiipar a világ élvonalába tartozik, ezért Magyarország jó döntést hozott, mikor a védelmi együttműködésbe fektetett. Nyilvánvalóan Izrael csak legmegbízhatóbb és legalkalmasabb szövetségeseivel – így Magyarországgal – dolgozik közösen ezen a nemzetbiztonsági szempontból is kényes területen, ezért valószínűleg még szorosabbra fűzzük a védelmi kapcsolatokat





Orbán Viktor megfogalmazása szerint „vegyesvállalatot hozunk létre Magyarországon harci drónok gyártására”, amely „németekkel és izraeliekkel közösen gyárt és fejleszt haditechnikát”.

Termékbemutató Ukrajnában

Ugyanis a civil drónok katonai célból történő ilyen mértékű tömeges felhasználása az ukrajnai háború előtt még nem volt tapasztalható. Nemcsak az ellátási kapacitás, hanem tragikus módon a felhasználási igény is adott, így a katonai szakértők nagyon sok értékes információt szereztek az elmúlt másfél évben erről a technológiáról. Ilyen például a korai felderítés. Egy drón megfigyelheti az időjárást és az ellenséges katonai mozgásokat is, vihet magával ezer liter permetezőszert, segítve a mezőgazdasági termelést, vagy szállíthat bombákat, rakétákat is – Nyáron elsősorban az Ukrajnában zajló drónháborús bemutató okán foglalkoztunk a kettős felhasználású technológiával.Nemcsak az ellátási kapacitás, hanem tragikus módon a felhasználási igény is adott, így a katonai szakértők nagyon sok értékes információt szereztek az elmúlt másfél évben erről a technológiáról. Ilyen például a korai felderítés. Egy drón megfigyelheti az időjárást és az ellenséges katonai mozgásokat is, vihet magával ezer liter permetezőszert, segítve a mezőgazdasági termelést, vagy szállíthat bombákat, rakétákat is – érzékeltette Csiki Varga Tamás, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet és az NKE főmunkatársa. A szakértő azt is elmondta, hogy ahogy a NATO, úgy a Magyar Honvédség is igyekszik bevonni a civilszférát, a startupokat beszállítóként.





Persze, nemcsak az Ukrajnát támogató erők lépnek fel a piaci érdekeiknek megfelelően.

A szankciók ellenére Oroszország idén eddig több mint százmillió dollár értékben importált drónokat Kínából,

ami harmincszorosa az ukrajnai szállítmánynak. A Politico kínai és ukrán vámadatokra hivatkozva arról is írt , hogy az Oroszországba érkező testpáncélokhoz használt kerámia kínai exportja pedig hatvankilenc százalékkal, több mint kétszázhuszonöt millió dollárra nőtt, míg Ukrajnába hatvanegy százalékkal, öt millió dollárra esett vissza.





Mintha háborúra készülnénk...

Bár a részletek itthon sem ismertek, de az nem titok, hogy az Orbán-kormány komolyan gondolja a haderőfejlesztést, és mintha háborúra készülnénk , az idei kiadások 48 százalékát eszközbeszerzésekre fordította. Jövőre is hasonlóan bő lesz a büdzsé , hiszen a tervek szerint ismét meghaladja védelmi iparra szánt pénz a GDP-nk 2 százalékát (idén körülbelül a GDP 2,43 százalékát fordította a kormányzat védelmi kiadásokra). A honvédelmi alap kiadásai például 842 milliárd forintról 1309 milliárd forintra emelkednek 2024-ben, ami 55 százalékos növekedést jelent, a GDP 2,1 százalékára rúgó honvédelmi költségvetés pedig a 85 ezer milliárd forintos hazai GDP-vel számolva több mint ezernyolcszáz milliárd forint lesz.





Ez négyszázmilliárd forinttal magasabb, mint amennyit 2023-ban fordított a kormány a honvédelemre.





A tervek szerint a jövő évi 1309,5 milliárdos honvédelmi alapból (ami 467,5 milliárddal növekedett az idei évhez képest) jövőre





280 mil­liárd forint megy a légierő fejlesztésére (ez hatvanmilliárdos plusz),

428,8 milliárd forintot fordítunk a szárazföldi képességekre (ez harmincmilliárdos többlet),

203,3 milliárdot költünk katonai infrastruktúra fejlesztésére (nyolcvannégymilliárdos plusz), valamint

395,4 milliárdot pedig egyéb működési kiadásokra csoportosítunk.

A NATO bedurrant a védelmi ipari beszállítóknak

Az Ukrajnát ért orosz támadás ugyanakkor felrázta a NATO mögött álló nyugati blokkot, még ha továbbra sem hajlandóak a tehetősebb tagállamok megfelelni a GDP-arányos minimum kétszázalékos védelmi kiadásnak.





Legutóbb Hollandia kapcsán mutattuk be, hogy az élőerő szempontjából a működőképesség határán lévő Holland Királyi Hadsereg a NATO adatai alapján 16 741 millió dollárt költött idén védelmi kiadásokra, aminek a huszonhét százalékát beszerzésekre fordították.

Ez nagyjából 4 520 millió dollár, ami mai árfolyamon több mint 1 560 milliárd forintot jelent, azaz több, mint a jövő évi magyar honvédelmi alap.





S ha már a NATO. Az Észak-Atlanti Katonai Tömb meghatározta a következő évekre vonatkozó közös költségvetését (CFRP), amely





egy katonai büdzséből,

egy biztonsági beruházási programból (NSIP), valamint

egy a polgári célú finanszírozási tervből

áll.





Idén ugyanis a szövetségesek úgy döntöttek, hogy jelentősen megerősítik a NATO elrettentő és védelmi pozícióját, közvetlen hatással volt és lesz a szövetség forrásigényére, a kapcsolódó katonai koncepciók és tervek teljesítéséhez pedig új politikai prioritások lesz szükség.