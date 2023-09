Újabb válasz érkezhet a magyar gazdaságot fojtogató kritikus munkaerőhiányra. Ezúttal Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tett le a kormány asztalára egy tervezetet. A tárcavezető megváltoztatná az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletet,

és bizonyos munkakörök betöltésénél egyszerűen eltörölte a képesítés szükségességét.

A tervezet célja a képesítéshez kötött és a képesítéshez nem kötött, de szakmai felügyelet mellett végezhető gazdasági tevékenységek körének felülvizsgálata, melyet részben jogalkalmazási tapasztalatok, másrészt a jogszabály 2021-es hatályba lépése óta megjelent új szakképesítések megjelenése tett szükségessé

- olvasható a Gazdaságfejlesztési Minisztérium indoklásában.

Ennek megfelelően teljesen új kategóriába sorolnák az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítéseket:

képesítéshez kötött tevékenység esetében választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés;

képesítéshez nem kötött tevékenységként végezhető;

korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés;

szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága).

Képesítés nélküli elektromosautó-szerelés

A kivételes tetoválás Pontosan nem tudom, mi mit jelent, de a tervezet szerint az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése, valamint az elektrokozmetikai kezelések, szőrtelenítés, valamint a tartós smink készítése nem végezhető kozmetikus technikus képesítés nélkül, de sminktetoválást képesítés nélkül is lehet készíteni.

Alkalmazható képesítés nélkül is:

a biológiai termékek előállításánál a gyógyszerkészítmény-gyártó (korábban biotechnikus technológus, illetve gyógyszeripari szaktechnikus);

a cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítésénél az édességkészítő, a pék-cukrász technikus, a cukrász szaktechnikus, a sütő- és cukrászipari szakember, valamint a mézeskalács készítő, és a bonbon- és cukorkakészítő;

az épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása esetén a bádogos, ipari szigetelő bádogos;

a kézápolás és műkörömépítés során a kéz- és lábápoló technikus, manikűrös és körömdizájner;

szénsavtermelés és - feldolgozásnál az erjedés- és üdítőitalipari technikus és termékkészítő, az üdítőital-ipari termékkészítő, a sörgyártó, a szikvízgyártó, valamint a kézműves sörgyártó;

a villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése (névleges áramtól függetlenül) idején a villanyszerelő és az erősáramú elektrotechnikus;

a villamos hajtású és hibrid hajtásláncú gépjárművek feszültségmentesítése (kivéve: feszültségmentesítés veszélyhelyzet esetén), feszültség alá helyezése, valamint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 100. számú előírása szerinti nagyfeszültségű komponensek cseréje során az alternatív járműhajtási technikus, a hibrid-és elektromos gépjármű mechatronikus, valamint a villamos ismeretekkel rendelkező hibrid és elektromos gépjárművek szerelője;

az épületek, építmények kül-és beltéri felületeinek festéséhez, mázolásához a festő, mázoló, tapétázó, a szobafestő, a rekonstrukciós és műemléki festő és mázoló;

és végül a villamos gépek és készülékek kisfeszültségű hálózaton történő karbantartása, üzemeltetése, telepítése (fázisonként 63 A névleges áramig) alkalmából a villamosipari előkészítő villanyszerelő, az erősáramú elektrotechnikus, a járműipari karbantartó technikus, az ipari szervíztechnikus, a háztartási gép szervizszaktechnikus, illetve az ipari villamos gép és készülék üzemeltető.

