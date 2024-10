Ember vagy gép: már az informatikusok is bajban vannak

Az állandó önképzés napjainkban a tudás szinten tartásához is elengedhetetlen, hiszen a mesterséges intelligencia már most minden negyedik IT-szakember munkáját elveheti – vallják az Országos IT Megmérettetés szervezői. Az idei versenyen nemcsak saját szakterületükön próbálhatják ki magukat és csapatukat az IT-sok, hanem tanulásra is használhatják a versenyfeladatokhoz kapcsolódó magyarázatokat. Érdekesség, hogy a megmérettetésen ezúttal MI-t használó alkalmazások is részt vesznek, így az indulók a többi informatikus átlaga mellett a géphez is összevethetik saját tudásuk.