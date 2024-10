Robotok kora: tényleg elveszik a munkát?

Az ipari robotok globális piacán enyhe visszaesés volt tapasztalható, de a fenntarthatóság és az energiahatékonyság továbbra is központi szerepet játszik a fejlesztésekben. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a trendszerű csökkenés tavaly is szemmel látható volt, idén viszont már húsba vágó. Mezei Tamás, a FANUC Hungary ügyvezetője előretekintve 2025-től stabilizálódást, 2026-2027-től újbóli konjunktúraciklust, vele együtt markáns fejlődést várnak. Kitért arra is, hogy a BMW debreceni, illetve a BYD szegedi nagy lendületet ad a hazai robotizációnak, ugyanakkor míg korábban csak az autóipar engedhette meg magának az ipari automatizálást, addig mára minden más feldolgozóipari alág is felsorakozott a felhasználói oldalon.