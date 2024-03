Magyarországon évente 8500 új emlődaganatos beteget diagnosztizálnak, közülük 2200-an életüket vesztik mellrák miatt. Statisztikai adatok szerint 2020-ban világszerte 2,2 millió nő nézett szembe mellrákkal, és várhatóan minden nyolcadik nőt érint majd a betegség élete során – hangzott el a GE HealthCare által szervezett háttérbeszélgetésen.

Bár a nők számára Magyarországon 45-65 éves kor között már 2002 óta elérhető kétévente az ingyenes szűrés, a vizsgálatra jogosultak csupán 30-40 százaléka megy el mammográfiás vizsgálatra, és van egy további 30 százalékos páciensszám, akik pedig már mellrákos betegként diagnosztikus vizsgálaton vesznek részt, és a nők egy része pedig a magánellátást veszi igénybe a mammográfiás szűréseknél.

Jelenleg a döntéshozók asztalán van egy javaslatcsomag, ami a mammográfiás szűrések új protokollját tartalmazza, mondta az Economxnak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szűrésirányítási főosztályának vezetője. A nagyobb populáció behívásának természetesen anyagi vonzata is van, és egy kormánydöntésre vár a javaslatcsomag, erősítette meg a főosztályvezető.

A tervek szerint a jövőben a nők 40-70 éves kor között vehetnék igénybe a népegészségügyi mellrákszűrést.

A népegészségügyi szűréseket a hatóság kínálja fel, önkéntes dolog, meghívásos alapon történik ma az emlőszűrés, a nők kétévente kapnak behívót, mondta a szakember.

Jelenleg Magyarországon 43 szűrőállomás áll rendelkezésre. De emellett most a GE HealthCare csúcstechnológiás mammográfiás busza is járja az országot és 500 nő számára, a régóban ráadásul elsőként biztosítja a mammográfiás szűrővizsgálatot. A szűrőkamion Európa-szerte megfordul, de most Budapesten, Újszászon és Túrkevén állomásozik majd. A legmodernebb technológiával felszerelt GE-s mammobusz összesen három hétig van Magyarországon.