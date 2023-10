Habár a magyar vasúthálózat problémái a személyszállításban is rendkívüli kellemetlenségeket okoznak, az árumozgatást is akadályozzák a halmozódó problémák. Tekintve, hogy a következő években tíz-tizenöt újabb feldolgozóüzem települ az országba, akár ötven vonattal is többnek kellene bejönnie, méghozzá olyan városokból, mint Koper, Rijeka, Hamburg vagy Trieszt – számol be a HVG értékeléséről a 24.hu.

Jelen helyzetében azonban erre nem alkalmas a magyar vasúti infrastruktúra, mivel a felújítások és a sebességkorlátozások miatt már most is gondot okoz, hogy a tehervonatoknak megfelelő idősávot találjanak.

A lap értesülései szerint a kínaiak megkeresték a magyar kormányt, hogyan tudnak majd árut szállítani, tekintettel arra, hogy az első gyárak már jövőre megkezdenék a termelést.

A Budapest-Belgrád közötti vasútfejlesztés ugyan a probléma nagy részét orvosolná, ám az a projekt a vártnál jóval lassabban halad, ráadásul a Szeged-Szabadka vasútvonal malőrjeivel az is kiderült, hogy sem a kivitelező, sem a kínainak nem tudnak olyan biztosítóberendezést kiépíteni, ami megfelel az európai szabványoknak. Emiatt tovább húzódik a fejlesztés, ráadásul többe is fog kerülni.

A maradék vasúti infrastruktúra sem igazán bírja a jelenlegi forgalmat, ez a jelenleg is fennálló torlódásokon is látszik. Az áruszállítást vélhetően közúton lehetne megoldani, azonban nem csak mozdonyvezetőből, de kamionsofőrből is hiány van.