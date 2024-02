Annak idején azokat az NDK-s kocsikat, amiket a németek nem passzoltak el hozzánk vagy a Balkánra, felújították, klímával és nagyobb áteresztőképességű ajtókkal szerelték fel, majd személyvonati forgalomban tovább használták. Most azonban ezek a kocsik is eladósorba kerültek. Ha mind a 44 személykocsit és 11 vezérlőkocsit is meg akarnánk szerezni, valószínűleg 30 millióért megkapnánk darabját, ami 1,65 milliárd forintot jelent összesen, felújítással együtt nagyjából 2 milliárd forintra tehető bekerülési költség.

Azonnali szállítással is hozzájutna a MÁV-Start 140 motorvonathoz és 415 viszonylag korszerű vasúti kocsihoz, a teljes csomagért pedig körülbelül 51 milliárd forintot kellene fizetni, részleges felújítással együtt – írja a Totalcar.hu.

415 új kocsi érkezése egyúttal 509 régi kocsi selejtezését is lehetővé tenné. Klíma és bezárt vonalak megnyitása is jöhetne.

Kidobhatnánk mind a 309 fecskét, a rosszabb állapotú halberstadti kocsikból mintegy 100 darabot, az ősrégi Bd kocsikból szintén körülbelül 100 darabtól lehetne megszabadulni. Ezen kocsik egy része már most is áll, tehát kapacitáscsökkenést az új kocsik alacsonyabb darabszáma valószínűleg nem okozna.

Jelenleg a magyar vasúti kocsik mindössze 31,2 százalékában van valamilyen légkondiciónáló berendezés), az új járművek érkezésével ez az arány 67,3 százalékra nőhetne.

A dízel, klímás motorvonatok a teljes állomány mindössze 30,6 százalékát teszik ki, a BZ motorkocsik elkerülhetetlen selejtezésével, és a használt járművek érkezésével 100 százalékra lehetne növelni a klímás járművek arányát a dízelüzemű motorvonatok körében. Mindemellett az üzemképes járművekkel újranyílhatnak a bezárt módváltott mellékvonalak.

A kalkulációkhoz érdemes hozzászámolni, hogy a dízel járművek és a személykocsik egy jelentősebb része már most is vagy használhatatlan vagy javításra várva áll.

A semmilyen vonat mindenképp rosszabb, mint a lassan közlekedő vonat.

A járműbeszerzésre rendelkezésre álló időkeret nem nagy. Jelenleg Európában hatalmas gyártókapacitás-hiány van vasúti járművek terén, ezért sok magánvasúti szolgáltató fordul a használt járművekhez ideiglenes megoldásként, az ilyen készleteket jellemzően elég gyorsan el szokták kapkodni.

A villanymozdonyok cseréje kicsit körülményesebb, de nem lehetetlen feladat.

Az áramszedős járművek beszerzése szintén sürgető, azonban nem oldható meg ennyire egyszerűen. Az eladásra kínált német villanymozdonyok gyártásakor még nem volt jellemző többáramnemű üzemben gondolkodni, így a használtpiacról vásárolt járművek jelentős részén komoly átalakításokra lenne szükség, ami nem gyors és nem költséghatékony.

Átmeneti megoldásnak a most felsorolt járművek kiválóak, a következő 20 évben valószínűleg elzakatolnak még, amire szükség is lesz, hiszen, ha már holnap új járműveket rendelnénk, 5 éven belül nem érkezne egy darab sem. Az európai piacon bizony mindenkinek várnia kell a sorára.

A MÁV-Start fővonali szolgáltatásainak legnagyobb problémáit a silány minőségű személykocsik jelentik.

A német vasút megválik több száz ma a MÁV által feláras Intercity szolgáltatásként árult színvonalat hozó kocsitól is, amelyek zárt WC-vel, utastájékoztatással és klímával rendelkeznek, sőt némelyiken még WiFi is van. Körülbelül 240 darab Intercity minőségű kocsit lehetne beszerezni különböző szériákból, darabját átlagosan 40 millió forintért.

A teljes pakk ára 9,6 milliárd forintot jelentene, és azonnal leválthatna rengeteg klíma nélküli, Intercity szerelvényekhez kapacitásbővítés miatt csatolt keletnémet halberstadti kocsit, valamint a Szegedre és Békéscsabára közlekedő 5 évtizedes fülkés kocsikat (Bd) is selejtezhetővé tenné. A teljes bekerülési költség körülbelül 12 milliárd forintra rúgna, bár ezek a kocsik már mostani állapotukban is bőven hozzák a jelenlegi Intercityk színvonalát.

A Deutsche Bahn nagy kapacitású, emeletes vasúti kocsikat is árul.

Ezek sok helyen leválthatnák a„fecskéket", amelyek eredetileg 60, felújított formájukban már több mint 20 éve velünk vannak. A németek által eladásra kínált kocsik klimatizáltak, rendelkeznek zárt WC-vel és utastájékoztatással is, tehát nagyfokú szolgáltatásjavulást eredményezhetnek a kelet-magyarországi személy és interrégió vonatokon. Az ingavonati üzem sem okoz majd problémát a járműveknek, esetleg néhány mozdony átalakítására lehet szükség.

Az emeletes kocsikból és vezérlőkocsikból összesen 110 alkalmas darabról tudni, 50 millió forintos átlagos darabár mellett ez egy 5,5 milliárd forintos kiadást jelenthetne, felújítással együtt körülbelül 7 milliárd forintos költségről beszélhetünk.