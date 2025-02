Magyarország blokkolta az Ukrajna európai uniós tagságáról szóló első tárgyalások elindítását pénteken – mondta egy uniós diplomata az RMF FM-nek. A lengyel EU-elnökség pénteken terjesztette elő azt a tervezetet, amely az „Alapok” fejezet megnyitásának feltételeit tartalmazta. Ez két ütemterv elkészítését és elfogadását írta volna elő Ukrajna számára: egy jogállamisági, valamint egy közigazgatási reformtervet.

A levél szövegét egy delegáció kivételével széles körben támogatták az uniós országok, elküldéséhez azonban egyhangúság szükséges.

Az RMF FM brüsszeli tudósítója árulta el, hogy Magyarország további feltételeket szabott Ukrajnával szemben, követelték a nemzeti kisebbségvédelmi tervet.

Ez az ügy késleltetheti vagy akár meg is akadályozhatja az első klaszter áprilisi megnyitását. Annál is inkább, mert ez még csak az első szakasza az eljárásnak, amely további két határozatot tartalmaz, és azokat is egyhangúlag kell meghozni.

Magyarország blokádja azon a napon történt, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Münchenben kijelentette, hogy az EU-nak fel kell gyorsítania Ukrajna csatlakozási folyamatát.

Lengyelország hat hónapos uniós elnöksége alatt a hat tárgyalási terület közül kettőt szeretne megnyitni Ukrajnával. Ez vonatkozik a jogállamiságra és az EU alapját képező értékekre vonatkozik, illetve a külkapcsolatokra, amely a külpolitikát és a védelmet fedi le.